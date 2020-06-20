Güne Başlarken | 20 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur, gece de etkisini devam ettirdi. Akşam saatlerinde yer yer hafifleyen sağanak, gece yarısı itibariyle tekrar başladı. Belediye ve İtfaiye ekipleri su baskını ihbarları için seferber oldu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" dedi.

Güne Dair Notlar

19 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,84 TL, euro ise 7,65 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 27°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 25°C, 36°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 25°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, batı ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 16°C, 30°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ferahlatan yaz içecekleri

Kavun şerbeti

Vanilyalı buzlu yeşil çay

Kuru kayısı kompostosu

Çilekli limonata

Ananas kompostosu

Muzlu hurmalı smothie

Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte harareti kesip ferahlatan yaz içecekleri arayışına girmeye başladık. Evde kolayca yapabileceğiniz basit ama ferahlatan yaz içecekleri için seni şöyle alalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: İnek Şaban (KANAL D), Sinema: Suikastçı (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Benimle Söyle (FOX)

Film önerisi: Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - 2019

Kitap önerisi: Yaşam Kullanma Kılavuzu - Georges Perec

Günlük burç yorumları (20 Haziran 2020)

KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzülüyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz. BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için sadece size ait olan zamanlarda bile hemen sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için sadece size ait olan zamanlarda bile hemen sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz. İKİZLER: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirebiliyor.

Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirebiliyor. YENGEÇ: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden kaynanlanan dedikodular eksik olmaz,biliyorsunuz.

Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden kaynanlanan dedikodular eksik olmaz,biliyorsunuz. ASLAN: Kafanızı hangi konu etkilediyse, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

Kafanızı hangi konu etkilediyse, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil. BAŞAK: Çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

Çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. TERAZİ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesabını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.

Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesabını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor. AKREP: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz bir gün. Birlikte önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapabileceğiniz bir gün. Birlikte önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkati üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkati üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız. OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz, yeni bir başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin çok önemli.

Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz, yeni bir başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin çok önemli. KOVA: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde belirlediğiniz konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde belirlediğiniz konuma ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. BALIK: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gündesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlarınız güçlenebilir.

20 Haziran gününe damga vuran olaylar

Osmanlı ordusu ile Haçlı orduları arasında bugünkü Sırbistan'da Sırp Sındığı Savaşı yapıldı. Savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Zaferden sonra, yaralı bir Sırp askeri Sultan 1. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü. 1389

İstanbul'da Velid Ebuzziya, Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu) ve bazı gazeteciler tutuklandılar; Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a götürüldüler. 1925

Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat (Cebesoy) tutuklandı; Kazım Karabekir Paşa da 22 Haziran günü tutuklandı. 1926

Mustafa Kemal binası yanan Fenerbahçe Kulübü'ne 500 lira bağışladı. 1932

Türkiye işgücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler İş ve İşçi Bulma Kurumu önünde. 1961

Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu. Artık ABD başkanları ile Sovyet liderleri doğrudan konuşabilecek. 1963

Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, 20 Haziran 1965'de askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askeri darbeyi Albay Huari Bumedyen yönetiyordu. 1965

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde ilk kez seçim yapıldı. Rauf Denktaş devlet başkanı seçildi. 1976

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen otomobiline yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. Eylemi "Ermeni Devrim Ordusu" üstlendi. 1984

İngiliz rock sanatçısı Elton John İstanbul'da 30 bin kişiye konser verdi. 1993

Türkiye genelinde 600 bin memur "sendika hakkı" için iki günlüğüne iş bıraktı. 1995

Avrupa Birliği, Küba'ya uygulanan diplomatik yaptırımları kaldırma kararı aldı.Birlik 2003 yılından beri Küba'da muhaliflere baskı uygulandığı gerekçesiyle Küba'ya ekonomik ve siyasi yaptırım uyguluyordu. 2008

Irak’ın Kerkük kentinin Taze kasabasında bir cami yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 67 kişi öldü. 2009

Tunus'un eski lideri Zeynel Abidin bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi "devlet mallarını zimmete geçrmekten" 35 yıl hapis cezası aldı. 2010

Frankfurt Yüksek Bölgesel Mahkemesi Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (RAF) son tutuklu üyesi Birgit Hogefeld’i serbest bıraktı. 2011

Libya'da kabileler arasında meydana gelen çatışmalarda 105 kişi öldü, 500 kişi yaralandı. 2012

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