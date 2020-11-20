Güne Başlarken | 20 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573’e yükseldi.

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinin Belediye Başkanı Vedat Öztürk corona virüse yakalandı. Durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk "benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Sezon başında Fenerbahçe’den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan Kosovalı Vedat Muriç, ikinci kez baba oldu.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesinde uygulanan Covid-19 testlerinde 1 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki pozitif sayısı 2’ye yükseldi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi Dede Kavak Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede 2-3 santimetreye ulaştı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. 19 Kasım Süper Loto kazandıran numaraları 6-10-29-53-54-55 oldu.

Güne Dair Notlar

20 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,55 TL euro ise 8,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı. 10°C, 13°C Antalya, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 11°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. 1°C, 10°C Trabzon, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. 10°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu. 3°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İhsan Arslan, AK Parti’nin kuruluşuna katkıda bulunan, tanınmış bir siyasetçi ve iş insanı. 2002 ve 2007 seçimlerinde Diyarbakır milletvekili. Eski Mazlum-Der Genel Başkanı. Gazete, dergi kurucusu. Tanıdığım, açık sözlü bir Kürt aydını. Oğlu Mücahit (Ali İhsan) Arslan da AK Parti kurucusu ve Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından. AK Parti milletvekili. İhsan Arslan’ın anıları gazeteci meslektaşımız Ayşe Karabat’ın hazırladığı iki kitaptan oluşuyor: 1.“Aklımda Kalan”, 2. “Ardımda Kalan” (Kapı Yayınları). İki kitap, bir anlamda 18 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti iktidarının içeriden bir gözle değerlendirmesi. - Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Körlük/Jose Saramago

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor. Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

20 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu açıdan seçmek istemeniz saygı görüyor.

BOĞA: İletişim içinde olacağınız arkadaşlarınızla bugün önemli konularda ortak çalışma yapacaksınız. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

İKİZLER: Bu dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılabilir. Sözler o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları düşünmenize neden olacak.

YENGEÇ: Bu dönem daha dengeli olacaksınız. Yeni proje ve fikirlerle değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartmalısınız.

ASLAN: Keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda enerjik hissedeceğiniz için çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanın. Tanıştığınız kişilere dikkat edin.

BAŞAK: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlıklarınıza yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: Kararsızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.

AKREP: Karşı cinsle yapacağınız çalışmalarda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bir başkası tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken davranışlarınız takdir görecek.

YAY: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın destekleri, sizin bilginizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacak. Farklı düşünüyorsunuz.

OĞLAK: Bugün tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde unutmayın.

KOVA: Bugün riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu dönemde huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.

BALIK: Bugün iletişim konusunda başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor. İş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.