Güne Başlarken | 20 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. 'Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın' diyen Erdoğan, 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan vazgeçmiş oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarıyla Ege Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Üniversitesi ile Uşak Üniversitesine rektör ataması yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir’e ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. ’Artık yeter’ çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin, Başkan Joe Biden’ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için yaptığı 8 saat 32 dakikalık konuşma, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçti.

Güne Dair Notlar

20 Kasım günü saat 7.35'te dolar 11,28 TL, euro ise 12,70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 27°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık

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50+1 hele bir şöyle dursun. Bu sistemde asıl başka bir sakatlık var. Onu konuşalım.

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Küçücük bir parti, yüzde 2 veya 2 buçuk oyla, koskoca memleketin kaderini çizebiliyor. Dolayısıyla ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyebiliyor. Normal mi bu? Rauf Tamer'in yazısı...

20 Kasım günlük burç yorumları