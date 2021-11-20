Güne Başlarken | 20 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Kasım 2021, Cumartesi 07:54 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. 'Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim, ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın' diyen Erdoğan, 4 milyon 460 bin lira tutarındaki tazminattan vazgeçmiş oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarıyla Ege Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Üniversitesi ile Uşak Üniversitesine rektör ataması yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir’e ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. ’Artık yeter’ çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy’nin, Başkan Joe Biden’ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için yaptığı 8 saat 32 dakikalık konuşma, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçti.
Güne Dair Notlar
- 20 Kasım günü saat 7.35'te dolar 11,28 TL, euro ise 12,70 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 27°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
50+1 hele bir şöyle dursun. Bu sistemde asıl başka bir sakatlık var. Onu konuşalım.
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Küçücük bir parti, yüzde 2 veya 2 buçuk oyla, koskoca memleketin kaderini çizebiliyor. Dolayısıyla ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyebiliyor. Normal mi bu? Rauf Tamer'in yazısı...
20 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Size her konuda destek verecek dostlarınız var ama yalnızlık duygusundan kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Mizacınız çok zor ve cesur davranıyorsunuz.
- BOĞA: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde büyük artış gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatler olabilir. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.
- İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.
- YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor, partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.
- ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyona katılacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.
- BAŞAK: İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünün. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz.
- TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermeyip haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.
- AKREP: Aşk hayatında yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal aktiviteleriniz çoğalıyor.
- YAY: Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmayın. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe karşı tarafla anlaşmanız güç. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.
- OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.
- KOVA: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
- BALIK: Bugün, kendinizi enerjik ama bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz ve aklınız size özgürlük veriyor.