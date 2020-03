Güne Başlarken | 20 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu” dedi.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "19 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir" açıklaması yapıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar çalışanlara ve yolculara otopark hizmetinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Güne Dair Notlar

20 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,5 TL, euro ise 6,9 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu İzmir, 6°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 0°C, 8°C Çok bulutlu Trabzon, 5°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Çorba sadece sıcak mı içilir sanıyorsun? Soğuk çorba yok mu yani? Var, var. Hem de sabah içmelik, ayılmalık, vitamine doymalık: Kale çorbası. İşte malzemeler ve tarifi:

2 demet kale

1 demet pazı

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tane limon

1 tane avokado

1 çorba kaşığı zerdeçal

1 kaşık Himalaya tuzu

Kale ve pazıları birlikte yıkayın.

Avokadonun çekirdeklerini çıkarın.

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin.

Üzerine zerdeçal ve tuzu ekleyin. Tekrardan blenderdan geçirin. Çorbanız hazır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Hercai (ATV), Babil (Star TV)

Yarışma önerisi: Survivor (TV8)

Dizi önerisi: Peşimizdeki Avcı (Pandemic: How to Prevent an Outbreak)

Kitap önerisi: Grigoriy Petrov: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Oyun önerisi: Bio Inc.: Redemption

Günlük burç yorumları (20 Mart 2020)

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bu dönem size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu daha sonra başınızı ağrıtacak. Hatalara açıksınız.

BOĞA: Hiçbir şekilde dengelerinizi bozmak istemediğiniz için çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilir. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok daha çabuk görebiliyorsunuz.

İKİZLER: Duygularınız çok yoğun. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zamanınızı iyi kullanmalısınız. Karşıt bolluk gezegeni Jüpiter'in sunacağı fırsatları görmenizde yarar var.

YENGEÇ: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz.

ASLAN: Zamanı boşa harcamak istemediğiniz için çevrenize duyarsız davranacaksınız. Bencil olmakla suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızda söylediklerine aldırmamalısınız.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplini bozmamalısınız. Bugün enerjinizi dağıtmak istemiyorsunuz. Başarı her geçen gün çok daha fazla şeklide size yaklaşıyor. Planlarınızı çevrenizle paylaşmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanının geldiğini görüyorsunuz. Karşıt evinizde ilerleyen savaşçı gezegen Mars geçmişle ilgili olaylarda size çok şey öğretecektir.

AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bunaldığınız anlarda sorumluluklardan kaçmak istiyorsunuz. Ama sahiplenme duygunuz yüzünden başaramıyorsunuz. Çevrenizde anlaşılmaz olabilirsiniz.

YAY: Bugün maddi konularla ilgili harcamalarınıza dikkat edin. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmayı bilmediğiniz için çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmeye devam edin, kârlı çıkacaksınız. Atılımlarınızı arka arkaya yapacağınız güzel günlerden birindesiniz.

KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin geldiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak hoşunuza gidecek.

BALIK: Çok gezip araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az kişi vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizin farkındasınız. İlham veren gezegen Neptün'den destek alma zamanı.

