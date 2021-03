Güne Başlarken | 20 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kamuoyunda ’İstanbul Sözleşmesi’ adıyla bilinen ’Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından fehsedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama faaliyetlerine hız verilmesiyle Avrupa’da yaz sonuna kadar bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi. Şahin, ayrıca "Mühim olan gelecek salgına karşı hazırlıklı olmamız lazım" diyerek uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.

İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında, bebek kalp krizi geçirince uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Güne Dair Notlar

19 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,21 TL euro ise 8,59 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. 4°C, 12°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 12°C, 16°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 1°C, 9°C Trabzon, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu. 8°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı, zamanla çok bulutlu. 2°C, 16°C

Günün köşe yazısı

ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump için yöneltilen eleştirilerin başında, “Fazla düşünmeden konuşması” geliyordu. Ölçüsüz sözler sarf etmesi, garip benzetmeler yapması hatta argo ifadeler kullanması yadırganıyordu. Yaklaşık iki ay önce görevine başlayan ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden öyle bir laf etti ki, kendisi hakkında “ölçülü, dengeli, dikkatli” tariflerini tamamen taca çıkarmış oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Katil” dedi. Kavgada söylenmez! Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Dörtlerin İmzası - Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle'un yarattığı Britanyalı hayalî dedektif 6 Ocak 1854'te Londra'da doğmuştur. İlk hikâyesi olan Kızıl Dosya 1887 yılında gazetede basılmaya başlanmıştır. Sherlock Holmes, dedektif kahramanlar içerisinde belki de en meşhur olanıdır. Olayları gözlem yoluyla çözmesi ile ünlüdür. *Tümdengelim* yöntemini çok iyi kullanmaktadır, sorduğu soruların cevaplarının birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturmasına dikkat eder; bunun yanı sıra kendi kendine yaptığı laboratuvar araştırmaları sonucunda elde ettiği bilgileri tekil olaylara uygular ve sigara izmaritlerinden, el yazılarından, ayak izlerinden, ve her türlü bilgi kırıntısından sonuca ulaşır. Yazar Doyle, Holmes karakterini yaratırken dönemin ünlü doktorlarından Profesör Joseph Bell'i kendisine örnek almıştır. Bell, Sherlock Holmes maceralarında sıkça karşılaşılan gözlemleme yöntemini hastalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak için kullanır ve bu yöntemi tıp öğrencilerine öğretirdi. Holmes, işiyle ilgili olmayan hiçbir konuya ilgi duymaz, işine yarar diye sosyete haberlerini takip eder ama Dr. Watson'ın Holmes'ün politika bilgisine verdiği not on üzerinden sıfırdır. Hatta bu konuda abartıya kaçıp, "Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü bilmek işime yaramıyorsa, neden bu bilgiyi kafamda tutayım ki" dahi diyebilmiştir.

20 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Sevdiğiniz kişiden çok şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz iş ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz epey yüksek.

BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

İKİZLER: Enerjinizi egolarınıza yansıttınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.

YENGEÇ: İkili ilişkilerde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.

BAŞAK: Çevreyle ilişkilerinizde anlamlı dostluklara önem vermeniz bugün dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

TERAZİ: Başlattığınız işi bitirme konusunda becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortada dolaşmanız bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız çalışmaları gizli tutun. Güven duygunuz mükemmel.

YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz. Bugün, araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız var. Bugün duygularınızdaki karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi kullanmalısınız.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.

BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden ikilem yaşadığınız bugün, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılıkta farklı konularda yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel. Düşünceleriniz merak ediliyor.