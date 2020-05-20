Güne Başlarken | 20 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye’de corona virüs nedeniyle birçok şirket evden çalışmaya gitti. Normalleşme sürecinde milyonlarca çalışan, haziran ayında ofise dönmeye hazırlanıyor.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye işlem yapıldı

Beşiktaş, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Güne Dair Notlar

20 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,78 TL, euro ise 7,41 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 28°C Sabah saatlerinde kuzey kıyıları pus ve sisli Antalya, 26°C, 35°C Öğle saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu Ankara, 15°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 15°C, 22°C Sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Bayram baklavası mı... Yapma bunu, yapma bunu!

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram da tatlılar havada uçuşacak. O yüzden aman, yediklerine dikkat et. Bilhassa baklavaya.Çünkü şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen ve tercih edilen baklava yerken düşündüren tatlılar arasında yer alıyor. Eğer sen de evde baklava nasıl yapılır 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsan seni şöyle alalım.





1 dilim baklava kaç kalori?

1 dilim baklava (50 gram)

Karbonhidrat : 21 gram

Protein : 2 gram

Yağ : 7 gram

Potasyum: 5580 mg

Kalsiyum: 1368 mg

A vitamini: 1098 mg

C vitamini: 19 mg

Kolesterol: 874 mg

Kalori: 290

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: İlk Öpücük (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Oflu Hoca'nın şifresi (SHOW) İkinci Şans (FOX)

Dizi önerisi: Freud

Film önerisi: Tehlikeli İlişki (2011)

Kitap önerisi: Carl Gustav Jung - Anılar, Düşler, Düşünceler

Günlük burç yorumları (20 Mayıs 2020)

KOÇ: Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntular yüzünden problemleri abartıyorsunuz. Kazalara açıksınız.

Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntular yüzünden problemleri abartıyorsunuz. Kazalara açıksınız. BOĞA: Yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.

Yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız. İKİZLER: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyorsunuz. Bu da çevreyle ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda hassassınız. Tercihleriniz için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

Her anlamda güçlü bir tablo çiziyorsunuz. Bu da çevreyle ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda hassassınız. Tercihleriniz için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. YENGEÇ: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. ASLAN: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey. BAŞAK : Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda acıdan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda acıdan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın. TERAZİ: Size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

Size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. AKREP: Duygusal takıntıların sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece her şeyi başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişimde gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.

Duygusal takıntıların sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece her şeyi başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişimde gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz. YAY: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.

Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün. OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu gün yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da çok yakınsınız.

Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu gün yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da çok yakınsınız. KOVA: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelemeyin.

20 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Fransa'da kadın kulüpleri kurulması yasaklandı. 1975

İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi. 1920

Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi. 1928

Adana'da İplik ve Dokuma İşçileri Kongresi yapıldı. 1947

27 Mayıs sonrası ilk büyük işçi mitingi, Eskişehir'de binlerce işçinin katılımıyla yapıldı. 1961

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında, üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi. 1964

Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu. 1971

Çin'de Başbakan Li Peng Pekin'de sıkıyönetim ilan etti. 1989

PKK yöneticilerinden Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık idam cezasına çarptırıldı. 1999

Günün videosu

19 Mayıs Posta özel canlı yayınları konuğu, milli sporcu Hazal Nehir



