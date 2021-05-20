Güne Başlarken | 20 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına Dorukhan Toköz damga vurdu. Milli futbolcunun kutlamalarda seçtiği şarkı, takımdan ayrılıyor şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, söyleşisinde, sismik araştırma gemilerinden petrol ve doğal gaz ile ilgili güzel haberler geleceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Bakan Soylu, gündemdeki konulara ilişkin Aysun Torun'un moderatörlüğünde Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlıyor. Soylu, Pandemi döneminde zor bir dönemden geçtiğimizi belirtirken,1 Haziran'dan sonra aşılanmanın da ivmelenmesiyle rahatlayacağımızı açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" dedi.

THODEX soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güne Dair Notlar

20 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 41 TL euro ise 10, 25 TL.

ise Gram altın ise 507 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 19°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 14°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

AK Parti, muhafazakarları, dindarları iktidara taşıdı. Daha önemlisi, bu kitlenin, içine kapanık halini değiştirebildi. Farklı olanla temasa geçmesini sağladı. Karşı mahalleyi anlama yönünde bir pencere açabildi. Ancak bu değişimin demokratik kültür ile desteklenip derinleştirilmesi gerekiyordu. Mağduriyet yalnızca dindarlarla sınırlı olarak anlaşıldı. Diğer mağdur kesimleri görmeden, onların hakkını teslim etmeden ‘yola devam’ edildi. Başlangıçta bazı çabalar gösterilmişti: Değişik kimliklere yönelik çalıştaylar, tarihin acı sayfalarını açarak özür dilemeler… Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Frank Herbert- Dune

Okurlar tarafından 20. yüzyılın en iyi bilimkurgu yapıtı seçilen Dune serisi, yepyeni kapakları ve gözden geçirilmiş çevirileriyle 50. yılında İthaki'de.

Modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri sayılan Dune, genç Paul Atreides'in hikâyesini anlatır. Atreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj 'baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmpatorluğun güçleri Arrakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikâye doğacaktır.





20 Mayıs günlük burç yorumları