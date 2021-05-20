Güne Başlarken | 20 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Mayıs 2021, Perşembe 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına Dorukhan Toköz damga vurdu. Milli futbolcunun kutlamalarda seçtiği şarkı, takımdan ayrılıyor şeklinde yorumlandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, söyleşisinde, sismik araştırma gemilerinden petrol ve doğal gaz ile ilgili güzel haberler geleceğini söyledi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Bakan Soylu, gündemdeki konulara ilişkin Aysun Torun'un moderatörlüğünde Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlıyor. Soylu, Pandemi döneminde zor bir dönemden geçtiğimizi belirtirken,1 Haziran'dan sonra aşılanmanın da ivmelenmesiyle rahatlayacağımızı açıkladı.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" dedi.
- THODEX soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güne Dair Notlar
- 20 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 41 TL euro ise 10, 25 TL.
- Gram altın ise 507 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 19°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 14°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
AK Parti, muhafazakarları, dindarları iktidara taşıdı. Daha önemlisi, bu kitlenin, içine kapanık halini değiştirebildi. Farklı olanla temasa geçmesini sağladı. Karşı mahalleyi anlama yönünde bir pencere açabildi. Ancak bu değişimin demokratik kültür ile desteklenip derinleştirilmesi gerekiyordu. Mağduriyet yalnızca dindarlarla sınırlı olarak anlaşıldı. Diğer mağdur kesimleri görmeden, onların hakkını teslim etmeden ‘yola devam’ edildi. Başlangıçta bazı çabalar gösterilmişti: Değişik kimliklere yönelik çalıştaylar, tarihin acı sayfalarını açarak özür dilemeler… Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Frank Herbert- Dune
Okurlar tarafından 20. yüzyılın en iyi bilimkurgu yapıtı seçilen Dune serisi, yepyeni kapakları ve gözden geçirilmiş çevirileriyle 50. yılında İthaki'de.
Modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri sayılan Dune, genç Paul Atreides'in hikâyesini anlatır. Atreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj 'baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmpatorluğun güçleri Arrakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikâye doğacaktır.
20 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Kendinize güveniyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekip çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgür davranışlarınız yüzünden işler tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.
- BOĞA: Duygularınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgilerinizi kullanarak yaşamın gizemli yanını araştırmak istiyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.
- İKİZLER: İlginizi ilişkilere yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.
- YENGEÇ: Savaşçı Mars’ın burcunuzdaki konumu, gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitene karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda fazla büyütmeden sonuçları beklemenizde yarar var.
- ASLAN: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdakileri yönlendirmekte önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.
- BAŞAK: Para kazanmayı seviyor, gelen teklifleri hemen değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, sezgileriniz çok yüksek. Ay’ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtına yaratıyor ve dinginlik için savaş veriyorsunuz.
- TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı çözüyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel. Ama yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.
- AKREP: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz ama bazı tereddütleriniz var. Çevrenizle fikir tartışmalarına açık bir gündesiniz. Düşüncelerinizi aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.
- YAY: Dostluk duygusunun sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özelliklerinize uygun işlerden zevk alıyor olabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.
- OĞLAK: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Akşam saatlerinde çevrenizle duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.
- KOVA: İçinizdeki savaşın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetleyin. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevreyle ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.
- BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için tüm donelere sahipsiniz. Aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız. Bugün çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.