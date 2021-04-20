Güne Başlarken | 20 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da koronavirüs yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71,4'e ulaştığını söylemesinin ardından Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan'dan öneri geldi. Aşılama için hız kazanılması gerektiğini söyleyen Eryazğan, 'gerekirse okulları kullanalım' dedi ve bir çağrıda bulundu: 28 gün tam kapanma!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de 18 tane aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin umut verici olduğunu açıkladı.

İngiltere'de, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova illerindeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Güne Dair Notlar

20 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 10 TL euro ise 9, 77 TL.

ise Gram altın ise 460 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 16°C Gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 23°C Parçalı bulutlu Ankara, 9°C, 19°C Akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’dan önemli açıklamalar var. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Nikolay Vasilyeviç Gogol- Bir Delinin Hatıra Defteri

Rus gerçekçiliğinin kurucularından olan Gogol, *Bir Delinin Hatıra Defteri* ile hayata tutunmaya çalışan bir şizofreni ve *Burun* ile *Palto* hikâyelerinde ise fantastik öğeleri gözlem yeteneği ve ince ironisiyle birleştirerek Rus toplumunun genel yapısını anlatır. Önemli Rus yazarların da esin kaynağı sayılan Gogol, yaşamı boyunca üç oyun yazmış ve ölümünden sonra pek çok eseri oyunlaştırılmıştır. Ülkemizde de sahnelenen ve dünya çapında büyük yankılar uyandıran *Bir Delinin Hatıra Defteri* bunlardan biridir. Okuyuculara farklı pencereler açarken Rus bürokrasisinin işleyişini gerçekçi biçimde gözler önüne seren Gogol’ü belki de en iyi *Hepimiz Gogol’ün ‘Palto’sundan çıktık* sözleriyle Dostoyevski özetlemektedir.

20 Nisan günlük burç yorumları