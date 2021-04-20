Güne Başlarken | 20 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Nisan 2021, Salı 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da koronavirüs yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71,4'e ulaştığını söylemesinin ardından Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan'dan öneri geldi. Aşılama için hız kazanılması gerektiğini söyleyen Eryazğan, 'gerekirse okulları kullanalım' dedi ve bir çağrıda bulundu: 28 gün tam kapanma!
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de 18 tane aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin umut verici olduğunu açıkladı.
- İngiltere'de, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan, daha sonra ABD’nin California eyaletinde görülen Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış varyantının 104 kişide görüldüğü ve bu kişilerin çoğunun uluslararası seyahatle ilişkisi olduğu bildirildi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova illerindeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
- Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
Güne Dair Notlar
- 20 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 10 TL euro ise 9, 77 TL.
- Gram altın ise 460 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 16°C Gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 23°C Parçalı bulutlu Ankara, 9°C, 19°C Akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’dan önemli açıklamalar var. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Nikolay Vasilyeviç Gogol- Bir Delinin Hatıra Defteri
Rus gerçekçiliğinin kurucularından olan Gogol, *Bir Delinin Hatıra Defteri* ile hayata tutunmaya çalışan bir şizofreni ve *Burun* ile *Palto* hikâyelerinde ise fantastik öğeleri gözlem yeteneği ve ince ironisiyle birleştirerek Rus toplumunun genel yapısını anlatır. Önemli Rus yazarların da esin kaynağı sayılan Gogol, yaşamı boyunca üç oyun yazmış ve ölümünden sonra pek çok eseri oyunlaştırılmıştır. Ülkemizde de sahnelenen ve dünya çapında büyük yankılar uyandıran *Bir Delinin Hatıra Defteri* bunlardan biridir. Okuyuculara farklı pencereler açarken Rus bürokrasisinin işleyişini gerçekçi biçimde gözler önüne seren Gogol’ü belki de en iyi *Hepimiz Gogol’ün ‘Palto’sundan çıktık* sözleriyle Dostoyevski özetlemektedir.
20 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek, bazı konularda derin düşündüğünüzde daha olumlu baktığınızı göreceksiniz. Kazancınızla ilgili hoşnutsuzsunuz ama bu çevre koşullarından kaynaklanıyor.
- BOĞA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içindesiniz. Bu da aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Özellikle yeni konular bulmak yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı ele alabilirsiniz.
- İKİZLER: Bugün duygularınız yoğun. Kendinizi sorgulayabilir ve birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan ayrıntıları yeniden düşüneceksiniz. Duygularınızı ön planda tutmak istiyorsunuz.
- YENGEÇ: Duygusal konularda derin düşünüyorsunuz. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunlarıya ilgileneceksiniz. Çevreyle ilişkilere enerjinizi harcamamanız gerektiğini biliyorsunuz.
- ASLAN: Duygusal konularda her şeyi kafaya takmak sizi olumsuz etkiliyor. Karşınızdakilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların haksız davranışı sizi üzüyor. Kişiliğinizi ortaya koymalısınız.
- BAŞAK: Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesiyle bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Kendi düşüncelerinize fazla değer vermeniz yüzünden olayları fazla abartmaya başladınız.
- TERAZİ: Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı istekleriniz gün yüzüne çıkacak. Maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugün temponuz çok hızlı olacak.
- AKREP: Enerjinizi olumlu kullanın. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Çalışma hayatınızda bulunduğunuz konum yetersiz kalabilir. Bu dönem dikkatli olun.
- YAY: Yaratıcı yönünüzü ortaya çıkaracak çalışmalar içindesiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek istiyorsanız gerekli enerjiyi toplamalı ve birlikte çalıştığınız kişilerden yardım istemekten çekinmemelisiniz.
- OĞLAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymayın. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi bozabilir. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
- KOVA: İlişkilerinizde bazı pürüzler çıkabilir. Duygusal değişiminiz işinizi arka plana atmanıza neden oluyor. Maddi konularda istediğiniz performansı yakalamak için biraz beklemelisiniz. Çok çalışmak kafanızı karıştırıyor.
- BALIK: Unuttuğunuz olayların yeniden önem kazanması lehinize olacak. Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Beklenen olaylar gündeme geliyor.