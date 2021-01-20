Güne Başlarken | 20 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hatibzade, Tahran yönetiminin 9 üst düzey ABD'li yönetici hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi ikinci kez hayatını kaybetti ve yine morga kaldırıldı.

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Güne Dair Notlar

20 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 47 TL euro ise 9, 07 TL.

ise Gram altın 443 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -12°C, -2°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 1°C, 5°C Sabah saatlerinden karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, -6°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

12 Eylül’ün ardından, Ankara Merkez Komutanlığı Tutukevi’ndeyiz. Alparslan Türkeş ve MHP yöneticileri hakkında iddianame yeni yayınlanmış. Tarih 29 Nisan 1981. Aralarında Türkeş’in de bulunduğu 220 sanık hakkında idam istenmiş. MHP’liler harıl harıl savunmalarını hazırlıyor. İki hafta geçmeden, MHP’liler yeni bir haberle sarsılıyor. Tutukevi salonunda haberleri izliyoruz. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Zamanın Kısa Tarihi / Stephen W. Hawking

Yaklaşık kırk dile çevrilen ve dünya üzerindeki her 750 kişiden birinin edindiği Zamanın Kısa Tarihi çağımızın en büyük zihinlerinden biri olan Stephen Hawking’in sorularına yanıt aradığı bir kitap:

Evren nasıl başladı ve başlamasını olanaklı kılan şey neydi?

Zaman her daim ileri doğru mu akar?

Evrenin bir sonu ya da sınırı var mı?

Uzayda başka boyutlar var mı?

Her şey sona erdiğinde ne olacak?

20 Ocak günlük burç yorumları