Güne Başlarken | 20 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Ocak 2021, Çarşamba 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Zonguldak'ta özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
- İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hatibzade, Tahran yönetiminin 9 üst düzey ABD'li yönetici hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.
- Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.
- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi ikinci kez hayatını kaybetti ve yine morga kaldırıldı.
- İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1610 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.
Güne Dair Notlar
- 20 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 47 TL euro ise 9, 07 TL.
- Gram altın 443 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -12°C, -2°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 1°C, 5°C Sabah saatlerinden karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, -6°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
12 Eylül’ün ardından, Ankara Merkez Komutanlığı Tutukevi’ndeyiz. Alparslan Türkeş ve MHP yöneticileri hakkında iddianame yeni yayınlanmış. Tarih 29 Nisan 1981. Aralarında Türkeş’in de bulunduğu 220 sanık hakkında idam istenmiş. MHP’liler harıl harıl savunmalarını hazırlıyor. İki hafta geçmeden, MHP’liler yeni bir haberle sarsılıyor. Tutukevi salonunda haberleri izliyoruz. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Zamanın Kısa Tarihi / Stephen W. Hawking
Yaklaşık kırk dile çevrilen ve dünya üzerindeki her 750 kişiden birinin edindiği Zamanın Kısa Tarihi çağımızın en büyük zihinlerinden biri olan Stephen Hawking’in sorularına yanıt aradığı bir kitap:
Evren nasıl başladı ve başlamasını olanaklı kılan şey neydi?
Zaman her daim ileri doğru mu akar?
Evrenin bir sonu ya da sınırı var mı?
Uzayda başka boyutlar var mı?
Her şey sona erdiğinde ne olacak?
20 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Bugün, paylaşımlarınızda aşırıya kaçabilir ve çevrenizde hak etmeyen kişilere taviz verebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sizi zor durumda bırakıyor.
- BOĞA: Duygusal kırgınlıklara açık bir gün. Olayları abartarak, iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Ay’ın bulunduğu konum bilinç altınızı yoğun etkiliyor. Eskimiş duygularınızın size faydadan yok.
- İKİZLER: Bulunacağınız ortamlarda duygusal yönleriniz ortaya çıkabilir ve huzursuzluk duyabilirsiniz. Sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemizin üstesinden gelebileceksiniz.
- YENGEÇ: İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Etraftan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz. Çevrenizi olduğu gibi kabul etmelisiniz.
- ASLAN: Geçmişle iç içe olmak isteyebilirsiniz. Eski özlemleriniz değer kazanabilir. Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için kaybettiğiniz fırsatları düşünebilirsiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz.
- BAŞAK: Düşüncelerinizi paylaşırken geleneksel yapınızı ortaya koyacaksınız. Duygularınız karışık ve hata yapmaktan korkuyorsunuz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmelisiniz. Yanlış yargılarınız var.
- TERAZİ: Mesleki anlamda yaratıcılığınız tartışılmaz. Bazı konularda sabit olamıyor, prestij kaybediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kayda değer bir şeyler yapmak istiyor ama kurallar yüzünden zorlanıyorsunuz.
- AKREP: Güçlü adalet duygunuzu ilişkilerinize yansıtmak en doğal hakkınız. Uzak yollardan gelen teklifler karşısında düşünmeniz gereken konular gündemde. Bugün birçok aktivite içinde olabilirsiniz.
- YAY: Ailevi konulara odaklanabilirsiniz. Özgürlükçü yapınız engellere takıldığı zaman huzursuz olabiliyor ve sevdiklerinizin desteği motivasyon kaynağı haline gelebiliyor. Karmaşa yaşayacağınız bir gün.
- OĞLAK: Deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal aktiviteniz güçleniyor. Akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olacaksınız.
- KOVA: Bugün Koç’ta ilerleyen Ay, çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda kendinizi huzursuz etmeyin. Sınırları biliyor ama heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.
- BALIK: Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedeniniz var ve kendinizi doğru ifade etmenin yollarını buluyorsunuz.