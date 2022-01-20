Güne Başlarken | 20 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları, 45 binden fazla denek üzerinde araştırma yaptı. Buna göre, covid-19 aşısının yan etkileri konusunda endişeli olan kişiler, gerçek aşı yerine plasebo verildiğinde dahi yan etkilerle karşı karşıya kalıyor.

ABD’de evlatlık olarak büyütülen bir kadın, biyolojik ailesini merak edip araştırırken bir oğlu olduğunu öğrendi. Yıllar önce bağışladığı yumurtalarından dünyaya gelen oğluyla tanıştı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz” dedi.

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini Kayserispor karşısında aldı. 1 maç eksiği bulunan turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde çıktığı 12 müsabakayı kaybetmemişti.

Güne Dair Notlar

20 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 44 TL, euro ise 15, 26 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası hafif kar yağışlı. 1°C, 9°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 11°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı. -7°C, 0°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı. 1°C, 5°C Diyarbakır, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. -6°C, -1°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Yerli Dizi: Camdaki Kız (KANAL D)

Sinema: Berlin Kaplanı (STAR)

Bir Zamanlar Çukurova (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Yerli Dizi: Mahkum (FOX)

20 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih edin. Duygularınızı paylaşmadan beklemeli, görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

BOĞA: Ay’ın kombinasyon burcunuz Başak’ta ilerlemesi, birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmek zorundasınız.

İKİZLER: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

YENGEÇ: Ay Başak burcunda ilerliyor. Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların önemli olduğunu bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.

ASLAN: Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz edebilir.

BAŞAK: Hırslı tarafınız bugün öne çıkıyor. Bazı konularda daha dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Çevrenize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

TERAZİ: Çevrenizde cazibenizden etkilenen birçok kişi var ve size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden işin şartlarını zorlamayın. Bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.

AKREP: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi yine ön planda. Çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz.

YAY: Projelerinizi ertelemenize rağmen hep huzursuzsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi sorunlarınızda zorlanmak istemiyorsanız, bütçenizi dengeleyin.

OĞLAK: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmayın. Kombinasyon burcunuz Başak’ta ilerleyen Ay, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilere mantıklı bir şekilde yaklaşacağınızı gösteriyor. Çevrenin desteği çok önemli.

KOVA: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde.

BALIK: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıklı tarafıyla ilgileneceğiniz bir gün. Kombinasyon burcunuz Oğlak’ta ilerleyen Güneş, özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle bağlantılı şeklinde kullanacağınız bir ortam hazırlıyor.