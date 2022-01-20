Güne Başlarken | 20 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Ocak 2022, Perşembe 07:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları, 45 binden fazla denek üzerinde araştırma yaptı. Buna göre, covid-19 aşısının yan etkileri konusunda endişeli olan kişiler, gerçek aşı yerine plasebo verildiğinde dahi yan etkilerle karşı karşıya kalıyor.
- ABD’de evlatlık olarak büyütülen bir kadın, biyolojik ailesini merak edip araştırırken bir oğlu olduğunu öğrendi. Yıllar önce bağışladığı yumurtalarından dünyaya gelen oğluyla tanıştı.
- Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz” dedi.
- Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini Kayserispor karşısında aldı. 1 maç eksiği bulunan turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde çıktığı 12 müsabakayı kaybetmemişti.
Güne Dair Notlar
- 20 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 44 TL, euro ise 15, 26 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası hafif kar yağışlı. 1°C, 9°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 11°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı. -7°C, 0°C Trabzon, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı. 1°C, 5°C Diyarbakır, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. -6°C, -1°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Yerli Dizi: Camdaki Kız (KANAL D)
Sinema: Berlin Kaplanı (STAR)
Bir Zamanlar Çukurova (ATV)
Güldür Güldür Show (SHOW)
Yerli Dizi: Mahkum (FOX)
20 Ocak günlük burç yorumları
KOÇ: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih edin. Duygularınızı paylaşmadan beklemeli, görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.
BOĞA: Ay’ın kombinasyon burcunuz Başak’ta ilerlemesi, birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmek zorundasınız.
İKİZLER: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
YENGEÇ: Ay Başak burcunda ilerliyor. Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların önemli olduğunu bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.
ASLAN: Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz edebilir.
BAŞAK: Hırslı tarafınız bugün öne çıkıyor. Bazı konularda daha dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Çevrenize karşı savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.
TERAZİ: Çevrenizde cazibenizden etkilenen birçok kişi var ve size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden işin şartlarını zorlamayın. Bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını görmelisiniz.
AKREP: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi yine ön planda. Çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz.
YAY: Projelerinizi ertelemenize rağmen hep huzursuzsunuz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi sorunlarınızda zorlanmak istemiyorsanız, bütçenizi dengeleyin.
OĞLAK: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmayın. Kombinasyon burcunuz Başak’ta ilerleyen Ay, ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilere mantıklı bir şekilde yaklaşacağınızı gösteriyor. Çevrenin desteği çok önemli.
KOVA: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde.
BALIK: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıklı tarafıyla ilgileneceğiniz bir gün. Kombinasyon burcunuz Oğlak’ta ilerleyen Güneş, özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle bağlantılı şeklinde kullanacağınız bir ortam hazırlıyor.