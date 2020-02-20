Güne Başlarken | 20 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 50'nci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 765 milyon 244 bin 654 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
20 Şubat 2020, Perşembe 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi. Detaylı oku.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi. Detaylı oku.
- 20 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6. 08 TL, euro ise 6,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 11°C sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İzmir, 8°C, 15°C sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 18°C az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Ankara, 1°C, 9°C parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 5°C, 10°C parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 4°C, 15°C akşam saatlerinde hafif yağmurlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Çoğumuz sabah uyanır uyanmaz telefonu elimize alıyoruz. Uyurken neler olmuş, saat kaç, mesaj var mı, hepsini merak ediyoruz. Halbuki beynimiz, gözlerimiz yorulacak, gece uyuduğumuz uykunun dinlendirici etkisi yok olacak, haberimiz yok...
Uyandıktan sonra mümkün olduğu kadar ekranlardan uzak durmak gerekiyor. Gözler, gün ışığına alışana kadar, beyin kendini toplayana kadar ne kadar az bakarsak o kadar iyi. Günün koşuşturmacası içerisinde zaten bol bol telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarına bakacağız. Uyandıktan sonra bakmayı bir süre ertelemek en iyisi.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Bir Zamanlar Çukurova (ATV)
Dizi önerisi: Sex Education
Okunacak kitap önerisi: Sabahattin Ali - Dağlar ve Rüzgar
Oynanacak oyun önerisi: Wolcen: Lords of Mayhem
Günün spor müsabakaları: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu: Sporting Lizbon-Başakşehir, Club Brugge-Manchester United, Shakhtar-Benfica (20:55), Leverkusen-Porto, Olympiakos-Arsenal, Roma-Gent (23:00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Ağır Romantik, Küçük Kadınlar, The Gentlemen, Kirpi Sonic, Cesaretin Var mı Aşka?, Masallardan Geriye Kalan, Nasipse Olur, Akıllı Balık, Yeni Baştan
Diğer etkinlikler: Can Kazaz, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde! İstanbul
Bulutsuzluk Özlemi, Mabolla Rock Festivali kapsamında, Mabolla Saloon'da.. Muğla
Günlük burç yorumları (20Şubat 2020)
- KOÇ: Sizi hangi konu etkilediyse o gün sadece onu düşünüyorsunuz. Bazen, başının, sonunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.
- BOĞA: Hareketli sosyal yaşamınız var. Sadece kendinize ayırdığınız zamanlardan bile sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.
- İKİZLER: Arkadaşlarınızla bir aradayken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular olabilir, bunlar sizi üzmesin.
- YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda iyi gelecek. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirebiliyor, farkındasınız.
- ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için bazen büyük tepki alıyorsunuz.
- BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.
- TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.
- AKREP: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak motivasyonunuzu artıracak. Onlarla daha çok vakit geçirmek size iyi gelecek.
- YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatini çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.
- OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanacağınız bir gün. Yeni başlangıçlar için hazır hissedeceksiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.
- KOVA: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.
- BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.
20 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü. 1507
- Mısır'da çıkan isyanın bastırılması için Rus Filosu İstanbul'a geldi. 1833
- İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı. 1914
- İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik" toplantısı yapıldı. 1928
- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1930
- İlk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kuruldu. 1961
- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul Elektrik Tünel Tramvay İşletmesi (İETT) grevini yasakladı. 1975
- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın müdahaleleri nedeniyle görevinden istifa etti. Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi (ANAP) genel başkanlığını hedeflediği söyleniyor. 1990
- Vergi affı yasalaştı. Askerlik süresinin 12 aya indirilmesini öngören tasarı kabul edildi. 1992
- 27 yıllık FBI ajanı Robert Philip Hanssen 16 yıldır Rusya'ya casusluk yapmaktan tutuklandı. 2001
- Mısır'ın başkenti Kahire'den Luksor'a giden yolcu treninde yangın çıktı.En az 373 kişi öldü.Yoksul kesimi taşıyan bu trenlerde yolcular yanlarında getirdikleri piknik tüplerinde çay,kahve pişiriyor. 2002
- Fenerbahçe hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı. 2004
- RTÜK, Kürtçe yayın yapmak isteyen radyo ve TV'leri ilk kez resmi olarak davet etti. RTÜK yetkilileri,yayınların radyolar için günde 60 dakikadan haftada beş saat, televizyonlar için ise günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada dört saat olacağını açıkladı. 2005