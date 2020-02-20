Güne Başlarken | 20 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalini verdi. Detaylı oku.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi. Detaylı oku.

Güne Dair Notlar

20 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6. 08 TL, euro ise 6,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 11°C sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İzmir, 8°C, 15°C sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 18°C az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu Ankara, 1°C, 9°C parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 5°C, 10°C parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 4°C, 15°C akşam saatlerinde hafif yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Çoğumuz sabah uyanır uyanmaz telefonu elimize alıyoruz. Uyurken neler olmuş, saat kaç, mesaj var mı, hepsini merak ediyoruz. Halbuki beynimiz, gözlerimiz yorulacak, gece uyuduğumuz uykunun dinlendirici etkisi yok olacak, haberimiz yok...

Uyandıktan sonra mümkün olduğu kadar ekranlardan uzak durmak gerekiyor. Gözler, gün ışığına alışana kadar, beyin kendini toplayana kadar ne kadar az bakarsak o kadar iyi. Günün koşuşturmacası içerisinde zaten bol bol telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarına bakacağız. Uyandıktan sonra bakmayı bir süre ertelemek en iyisi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Bir Zamanlar Çukurova (ATV)

Dizi önerisi: Sex Education

Okunacak kitap önerisi: Sabahattin Ali - Dağlar ve Rüzgar

Oynanacak oyun önerisi: Wolcen: Lords of Mayhem

Günün spor müsabakaları: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu: Sporting Lizbon-Başakşehir, Club Brugge-Manchester United, Shakhtar-Benfica (20:55), Leverkusen-Porto, Olympiakos-Arsenal, Roma-Gent (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Ağır Romantik, Küçük Kadınlar, The Gentlemen, Kirpi Sonic, Cesaretin Var mı Aşka?, Masallardan Geriye Kalan, Nasipse Olur, Akıllı Balık, Yeni Baştan

Diğer etkinlikler: Can Kazaz, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde! İstanbul

Bulutsuzluk Özlemi, Mabolla Rock Festivali kapsamında, Mabolla Saloon'da.. Muğla

Günlük burç yorumları (20Şubat 2020)

KOÇ: Sizi hangi konu etkilediyse o gün sadece onu düşünüyorsunuz. Bazen, başının, sonunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

Sizi hangi konu etkilediyse o gün sadece onu düşünüyorsunuz. Bazen, başının, sonunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil. BOĞA : Hareketli sosyal yaşamınız var. Sadece kendinize ayırdığınız zamanlardan bile sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

: Hareketli sosyal yaşamınız var. Sadece kendinize ayırdığınız zamanlardan bile sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz. İKİZLER : Arkadaşlarınızla bir aradayken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular olabilir, bunlar sizi üzmesin.

: Arkadaşlarınızla bir aradayken sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular olabilir, bunlar sizi üzmesin. YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda iyi gelecek. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirebiliyor, farkındasınız.

Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda iyi gelecek. Dağınıklık size çoğu zaman çok şey kaybettirebiliyor, farkındasınız. ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için bazen büyük tepki alıyorsunuz.

Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için bazen büyük tepki alıyorsunuz. BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. AKREP : Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak motivasyonunuzu artıracak. Onlarla daha çok vakit geçirmek size iyi gelecek.

: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak motivasyonunuzu artıracak. Onlarla daha çok vakit geçirmek size iyi gelecek. YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatini çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlar güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatini çekeceksiniz. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız. OĞLAK : Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanacağınız bir gün. Yeni başlangıçlar için hazır hissedeceksiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.

: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanacağınız bir gün. Yeni başlangıçlar için hazır hissedeceksiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli. KOVA: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

Güzel konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.

20 Şubat gününe damga vuran olaylar