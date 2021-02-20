Güne Başlarken | 20 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'de herkes bekliyordu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Peş peşe açıklamalar geliyor. İçişleri Bakanlığı 56 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgilendirme yaptı ve önlemleri duyurdu. Türkiye koronavirüsle mücadelesinde “yerinde karar” dönemiyle 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat’taki toplantısında Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya´nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı´na katıldı. Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek "Amerika geri döndü" dedi.

Güne Dair Notlar

20 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,98 TL euro ise 8,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 0°C, 7°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 6°C, 15°C Ankara, Parçalı bulutlu. -8°C, 3°C Trabzon, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 1°C, 5°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı. -2°C, 6°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Zorbalık sadece kaba davranmak, fiziksel müdahalede bulunmak, aşağılamak değildir. Sevgilinizin ilişki boyunca sizi manipüle etmesi de bir çeşit zorbalıktır. Üstelik manipülasyonu anlamak da çok zordur. Çünkü duygusal zorbanın yaptığı manipülasyon sizi “Beni sevdiği için yapıyor” diye düşündürtebilir. Ama bu tür insanlar sadece kendisini sever ve hayatındaki herkesi kontrol etmek ister. İşte manipülasyonla ortaya çıkan duygusal zorbalığın işaretleri... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Bilinçaltının Gücü-Zihinsel ve Bedensel İyileşme / Joseph Murphy

Zihniniz, anbean yaşadıklarınızı işleyip kendinizi gerçekleştirme yolculuğunuzda gideceğiniz yönü belirlemenizi sağlıyor. Hatırladığınız tüm anılar atacağınız adımlara yön verirken, hatırlayamadıklarınız veya unuttuklarınız da bu konuda göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir pay kapıyor. İşte bu nedenle kimi insanlar yaşam yolculuklarında başarılarına başarı eklerken, kimisi de tüm çabalarına rağmen hayatının her alanında tökezleyerek ilerliyor. Peki, bilinçaltının sadece rüyaları değil, tüm yaşamı etkilediğini siz daha önce düşünmüş müydünüz?

20 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün kendinizi yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapıları size açık.

BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Ama bugün çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşüklüğü sizi olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan duramıyorsunuz.

İKİZLER: Kısa yollarla ilgili haberler sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyecek. Kardeşlerinizle ya da babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız sizi olumlu etkileyecek.

YENGEÇ: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz kendinizi iyi hissettiriyor. Bugün güvene ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz.

BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönünüzle çevrenizde kesin çözümler elde ediyorsunuz.

TERAZİ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.

AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.

YAY: Gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü tarafınızın sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımınızla kazanacaksınız.

OĞLAK: Güçlü planların kişisisiniz. Fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullandığınızı göreceksiniz. Çalışmalarınız olumlu yönde ilerliyor.

KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu.

BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar kuracaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Koşulların sizden yana oluşu, bazı engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.