Güne Başlarken | 20 Şubat 2022





Sen uyurken neler oldu?

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen "Kosova Özel Etkinliği" gecesinde kalp krizi geçiren, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Türkcan’ın babası Abdullah Türkcan (59), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Migros’da zam talebinde bulunan işçiler Beykoz’da Hidiv Kasrı Caddesi’nde toplanarak eylem gerçekleştirdi. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. 68 eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden kurtardı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 gün önce işe gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan şahsın kafasını dinlemek için otelde kaldığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" açıklamasında bulundu.

Güne Dair Notlar

20 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 13, 65 TL euro ise 15,45 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

20 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars, kariyer evinizde tur atıyor. Ortak İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün sinirli ve huzursuz olacaksınız.

BOĞA: Yaşadığınız huzursuzluklar canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız.

İKİZLER: Disipline eden Satürn, ruhsal evinizi denetliyor. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize yansıtıyorsunuz. Ay’ın konumu, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak.

YENGEÇ: Karşıt burcunuzda ilerleyen köklü değişimler gezegeni Plüton’dan etki alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusallığı ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve başarıyı yakalayacaksınız.

ASLAN: Paylaşımlarınızın gündeme gelmesiyle, ilginizi ilişkilere yönelteceksiniz. Arkadaşlık ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız ani hareketlerden uzak kalmalısınız.

BAŞAK: Uzun süredir olmasını istediğiniz arzularınız ön plana çıkacak. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli işbirliğini sağlayabileceksiniz. Karamsarlığı bırakmalısınız.

TERAZİ: Adaletli ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranışı sizi olumlu motive ediyor. Ortaklıklar konusunda yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.

AKREP: Başkalarının fikirlerine ilgi gösterip olayları kendinize göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüz artıran en önemli etkenin grup çalışmaları. Bazıları sizi anlamakta zorlanacak.

YAY: Gizli arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermeyin. Sınırlı koşullardan sıkılıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde çalışacaksınız. Başarı sizinle.

OĞLAK: Burcunuzda ilerleyen köklü değişimler gezegeni Plüton’dan olumlu etki alıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi birleştirebileceğiniz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

KOVA: Bugün, hislerinizi gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacak güzelliklere önem vereceksiniz.

BALIK: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal işleri ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da yerinizi koruyacaksınız. Aşkla ilgili başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.