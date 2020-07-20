Güne Başlarken | 20 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD savaş gemisi Karadeniz'de yapılacak olan 'Sea Breeze 2020' tatbikatı için İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dev derbiyi siyah beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Kayseri'de Yamula Barajı yakınlarında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen kara canlısının, baraj gölünün içinde de parçaları bulundu.

Güne Dair Notlar

20 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 86 TL, euro ise 7,84 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 28°C Kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 30°C Az bulutlu ve açık Ankara, 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 20°C, 42°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Burçlar hayvanları etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler?

İngiliz astrolog Jessica Adams, evcil hayvanların, burçlarından nasıl etkilenebileceğini anlattı. Aslan burcu kediler aynaya bakmayı severken, düşünceli Balık burcu kedisi ise, suyla oynamayı çok seviyor. Şimdi ise Merkür retrosu nedeniyle evcil hayvanların garip davranışlar sergileme dönemi.





Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Yedi Numara (TRT 1)

Günlük burç yorumları (20 Temmuz 2020)

KOÇ : Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmak için gereken tüm şartlara sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz.

: Birlikte çalıştığınız kişilerin gücünden faydalanmak için gereken tüm şartlara sahipsiniz. Bugün, onların orijinal düşüncelerinden yola çıkarak istediğiniz performansı yakalayacak ve başarınızı daha da perçinleyeceksiniz. BOĞA: İş birliğine önem vermeniz gerektiğini fark ediyor ve bugün daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir tarz geliştirmekten yanasınız.

İş birliğine önem vermeniz gerektiğini fark ediyor ve bugün daha sosyal olmaya gayret ediyorsunuz. Orijinal fikirlerinizi kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Kendinize özgün bir tarz geliştirmekten yanasınız. İKİZLER: Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için uygun ve olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur bir şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacak.

Finans konularında karşı tarafın gücünden faydalanmak için uygun ve olumlu bir gün. Gücünüzü sınamaktan korkmuyor ve cesur bir şekilde olaylara sarılıyorsunuz. Maddi konularda gizli yatırımlarınız söz konusu olacak. YENGEÇ: İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili olayları istediğiniz gibi denetleyeceksiniz. Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz ve denetlemeniz gerekebilir.

İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili olayları istediğiniz gibi denetleyeceksiniz. Partnerinizin iş ilişkilerine destek vermeniz ve denetlemeniz gerekebilir. ASLAN : Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış. Bugün, iç sesiniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda sıkıntılı bir gün, unutmayın.

: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış. Bugün, iç sesiniz doğrultusunda hareket etmelisiniz. Ruhsal anlamda sıkıntılı bir gün, unutmayın. BAŞAK : Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza sorun yaratıyor. Bugün, yeni iş bağlantıları için uygun değil. Olayları iyi irdelemeli, araştırmalı ve hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor.

: Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza sorun yaratıyor. Bugün, yeni iş bağlantıları için uygun değil. Olayları iyi irdelemeli, araştırmalı ve hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmeniz gerekiyor. TERAZİ: Bugün görüşeceğiniz kişiye bilgiçlik taslamayın. Bu işin uzmanı olsanız bile alçak gönüllü davranmak size kazandıracak. Bilmediğiniz konulara daha yumuşak bir tavırla yaklaşmalısınız.

Bugün görüşeceğiniz kişiye bilgiçlik taslamayın. Bu işin uzmanı olsanız bile alçak gönüllü davranmak size kazandıracak. Bilmediğiniz konulara daha yumuşak bir tavırla yaklaşmalısınız. AKREP : Kararlarınızı kendi başınıza vermekten hoşlandığınız için deneyimleriniz önem kazanıyor. Birlikte olduğunuz kişilere görüşlerinizi belirtmeden önce temkinli bir şekilde yaklaşmalısınız. Gizemli bir hava estiriyorsunuz.

: Kararlarınızı kendi başınıza vermekten hoşlandığınız için deneyimleriniz önem kazanıyor. Birlikte olduğunuz kişilere görüşlerinizi belirtmeden önce temkinli bir şekilde yaklaşmalısınız. Gizemli bir hava estiriyorsunuz. YAY: Partnerinizle ilişkilerinizde farklı durumlar söz konusu. Onun sizinle konuşmayı denemesi fikir ayrılıklarınızı gündeme getirecek. Bugün, tüm ayrıntıları gündeme gelecek. Önemli fırsatlar lehinize gelişiyor.

Partnerinizle ilişkilerinizde farklı durumlar söz konusu. Onun sizinle konuşmayı denemesi fikir ayrılıklarınızı gündeme getirecek. Bugün, tüm ayrıntıları gündeme gelecek. Önemli fırsatlar lehinize gelişiyor. OĞLAK: İletişim konularına yönetici bir ruhla yaklaşmanız olaylara hakim olmanızı sağlarken, mantıklı yaklaşımlarınız olumlu hedefleri de beraberinde getiriyor. Bugün çeşitli kaynakların gündeme gelmesi söz konusu.

İletişim konularına yönetici bir ruhla yaklaşmanız olaylara hakim olmanızı sağlarken, mantıklı yaklaşımlarınız olumlu hedefleri de beraberinde getiriyor. Bugün çeşitli kaynakların gündeme gelmesi söz konusu. KOVA : İsteklerinizde artış sizi mantıklı hareket etmeye zorluyor. Duygularınızda ısrarcı davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmeler coşkularının artmasına neden olurken, kendinizi yeniliyorsunuz.

: İsteklerinizde artış sizi mantıklı hareket etmeye zorluyor. Duygularınızda ısrarcı davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yatırımlarınızla ilgili olumlu gelişmeler coşkularının artmasına neden olurken, kendinizi yeniliyorsunuz. BALIK: Maddi konulara yaklaşımınız kişisel sorunların karmaşası içinde gelişiyor. Özgürlüğünüzü kısıtlayacak işlerden uzaklaşmak isteseniz de gerçekler sizi üzebiliyor. Sıkı çalışmanız bünyenizde enerji düşüklüğüne neden oluyor.

20 Temmuz gününe damga vuran olaylar