Güne Başlarken | 20 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya’nın Serik ilçesinde, dün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin’in (2) cansız bedenine ulaşıldı.

Samatya Sahili’nde tekne ile denize açıldıktan sonra suda kaybolan İsa Baydal’ın cesedine ulaşıldı. Baydal’ın cesedinin dalgıçlar tarafından kaybolduğu noktaya yakın yerde bulunduğu öğrenildi. Cesedi teşhis eden yakınları gözyaşı döktü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı. Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi.

İstanbul’da vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler farklı ilçelerde görülmeye devam ediyor.

Beykoz’daki bazı bahçelerde yaşanan tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor. Akbaba Mahallesi’ndeki bahçelerde yoğun olarak görülen tırtıl, fındık, dut, kiraz ve karayemiş başta olmak üzere meyve ağaçlarını istila ediyor.

Mısır’ın İskenderiye kentinde yer alan Ebu Kir Körfezi’nde Plotemaios hanedanlığı dönemine ait batık bir savaş gemisi keşfedildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak’ta yaşanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız" dedi.





Güne Dair Notlar

20 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,59 TL euro ise 10,12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 25°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 35°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 23°C, 39°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 25°C, 30°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 25°C, 44°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Uzmanların ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen sanki Covid-19 tehdidi ortadan kalkmış gibi davranıyor, pandemi yokmuş gibi yaşıyoruz. Tedbirler 1 Temmuz itibarıyla kaldırılınca, hepimiz “Bu iş bitti” havasına girdik. Yaklaşık bir buçuk senelik ‘kapanma’ döneminde hepimiz zorlandık, hepimiz çok sıkıldık; bu doğru. Doğru ama aşılamanın henüz hedeflenen seviyeye ulaşmadığını da, Delta başta olmak üzere yeni varyantların orijinal virüse oranla çok daha bulaşıcı olduğunu da unutuyoruz. Bu aşırı rahatlık dönemi, bayram tatilinde zirve yaptı. Murat Çelik'in yazısı...

20 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize rağmen size olan ilgileri yüksek.

BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. İş arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

İKİZLER: Duygusal yaşamınıza anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışla sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözüm arayışı içindesiniz.

ASLAN: Bugün, duygusallığınızın öne çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşka inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

TERAZİ: Aşkta ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.

YAY: Arkadaş çevrenizde yardımseverlik duygularınızın öne çıkmasıyla ortamınız renkleniyor, ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Birçok ortama girip konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hataları büyütmemelisiniz.

KOVA: Bugün ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle daha iyi çalışmalar içinde olacaksınız.

BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.