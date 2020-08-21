Güne Başlarken | 21 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Muğla’da 16 Temmuz’da kaybolan ve 21 Temmuz’da varil içinde beton dökülmüş vaziyette yanmış cesedine ulaşılan Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezzan Epözdemir, dava dosyasından talep ettiği bazı evrakları dosyadaki kısıtlama kararı nedeniyle temin edememişti. Pınar Gültekin cinayetinin olay gününe ilişkin belgeleri avukata verildi.

Bursa’da kırmızı bisikletinin ele verdiği DEAŞ’lı canlı bomba ve onunla bağlantılı 4 terör örgütü mensubu sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının bomba hazırlarken çekilmiş görüntüleri, ele geçirilen düzenekler, canlı bomba yelekleri ise delil olarak savcılığa götürüldü. DEAŞ’lı canlı bomba M.A. tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi.

Bingöl’de 65 yaş üzerine kısıtlama getirildi.

İsrail’e ait savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu.

Süper Lig´de ilk kademenin lideri Fenerbahçe.

Güne Dair Notlar

20 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,31 TL, euro ise 8,68 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 37°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 21°C, 37°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Sinema: Iron Man 3 (KANAL D), Sinema: Devlet Kuşu (STAR), Sinema: Moana (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2020)

KOÇ: Sezgisel olarak bir şeylerin tam yerine oturmadığı kuşkusuna kapılıyorsunuz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst bir şekilde yaklaşıyor, aynı duyguları karşı taraftan da bekliyorsunuz.

Sezgisel olarak bir şeylerin tam yerine oturmadığı kuşkusuna kapılıyorsunuz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst bir şekilde yaklaşıyor, aynı duyguları karşı taraftan da bekliyorsunuz. BOĞA : Sosyal yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve çevrenizden sıkılıyorsunuz. Eski bir dostla sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Çevrenize karşı duygularınızı gizleyeceksiniz.

: Sosyal yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve çevrenizden sıkılıyorsunuz. Eski bir dostla sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Çevrenize karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. İKİZLER: Geciken terfiniz bu dönem olacak. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları yeniden tartışabilirsiniz. Unutulmuş bir borç sizi çok sarsabilir.

Geciken terfiniz bu dönem olacak. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları yeniden tartışabilirsiniz. Unutulmuş bir borç sizi çok sarsabilir. YENGEÇ: Katılacağınız aktivitede istemediğiniz karşılaşma canınızı sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayların geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Koşulları ve tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.

Katılacağınız aktivitede istemediğiniz karşılaşma canınızı sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayların geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Koşulları ve tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. ASLAN: Aşırı uçta davranışlar gösterebilirsiniz. Çevrenizi tenkit etmeden önce düşünüün ve isteklerinizi gözden geçirin. Hatalarınızda yanlış yargılarınız sorun yaratıyor. Katılacağınız toplantılarda sonuca varmalısınız.

Aşırı uçta davranışlar gösterebilirsiniz. Çevrenizi tenkit etmeden önce düşünüün ve isteklerinizi gözden geçirin. Hatalarınızda yanlış yargılarınız sorun yaratıyor. Katılacağınız toplantılarda sonuca varmalısınız. BAŞAK : Bugün sakin olun ve mutlu başlayan gününüzü cehenneme çevirmeyin. Koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ve duygusallığınız arasında kalmanız çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Gizlilik sizi çekici kılabilir.

: Bugün sakin olun ve mutlu başlayan gününüzü cehenneme çevirmeyin. Koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ve duygusallığınız arasında kalmanız çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Gizlilik sizi çekici kılabilir. TERAZİ: Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusuyla yaklaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerden kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Geçmişte kalan duygulara izin vermemelisiniz.

Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusuyla yaklaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerden kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz. Geçmişte kalan duygulara izin vermemelisiniz. AKREP: Bugün sorularınızın cevabını alamayabilirsiniz. Doğal yapınızı zorladığınızda kendinizi huzursuz hissetmenizin tek sorumlusu yine sizsiniz. Olayları değişik değerlendirip yanlış yapıyorsunuz.

Bugün sorularınızın cevabını alamayabilirsiniz. Doğal yapınızı zorladığınızda kendinizi huzursuz hissetmenizin tek sorumlusu yine sizsiniz. Olayları değişik değerlendirip yanlış yapıyorsunuz. YAY: Finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Bugün uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Çevreniz tarafından hatalarınız gözlenecektir.

Finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Bugün uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz. Çevreniz tarafından hatalarınız gözlenecektir. OĞLAK: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. KOVA: Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan engeller yüzünden, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinizde nedensiz sıkıntılar var. Temkinli davranmakta fayda var.

Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan engeller yüzünden, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinizde nedensiz sıkıntılar var. Temkinli davranmakta fayda var. BALIK: Derin düşünmekten sıkıldığınızda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız. İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz davranışınız başınıza ilginç olayları getirebilir.

21 Ağustos gününe damga vuran olaylar