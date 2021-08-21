Güne Başlarken | 21 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) imzalandı.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan camideki yaklaşık 600 Müslüman’ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu yazıda, bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacağı anımsatıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde aracına aldığı H.Y. (14) isimli erkek çocuğa para verme vaadiyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ahmet H. (55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu" konulu genelge gönderildi. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Hindistan’ın, yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Güne Dair Notlar

21 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,48 TL euro ise 9,93 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu. 21°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 37°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 17°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batısında, gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

10 milyon mülteci varmış.

- At atabildiğin kadar. 10 milyon işsiz varmış. Yok yahu, 20 milyondur belki. İyi saydın mı? Hele enflasyon... Gerçekte 35 - 40’tan aşağı değilmiş.

Diye diye, millette moral mi bıraktılar? Sabah akşam bağırıyorlar:

- Battık, bittik, mahvolduk. Siyaset bu kadar mı kolaylaştı? Onun için mi her önüne gelen parti kuruyor? Kurarlar tabii... Kimsede yeterlilik belgesi arayan yok ki... Rauf Tamer'in yazısı...

21 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Keyifsiz bir gün diye düşünürken öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemlerinizi kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı çok seveceksiniz. Olayları dağıtmamaya çalışın.

BOĞA: Ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi girdiğiniz ortama kabul ettirmeyi biliyorsunuz. Mantığınız güçlü.

İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duyguları kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden sorumluluk bekleyenler olacak.

YENGEÇ: Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün. Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler aslında bilerek göz ardı ediyorlar.

ASLAN: Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin yaratıcılığından olumlu etkilenebilirsiniz. Fazla abartmayın.

BAŞAK: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Aile ve sevdiklerinizle birlikte olmayı arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Sıkıntıları paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazen kısır döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermeyin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

AKREP: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.

YAY: Bugün enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz. Aktiviteler gündemde olacak.

OĞLAK: Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğinizde istediğinizi yapacaksınız.

KOVA: Olumlu günlerden birinde oluşunuz size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Anlaşma yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Dikkat dağılmasına izin vermeyin.

BALIK: İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek ama sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu.