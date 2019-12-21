Güne Başlarken | 21 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 20 Aralık günü saat 07.55’te dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,58 TL civarında seyrediyor.

UYARILAR

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. -1°C, 12°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 18°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 11°C, 17°C

Adana: Az bulutlu. 5°C, 20°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 19°C

Samsun: Az bulutlu ve açık. 9°C, 18°C

Trabzon: Az bulutlu ve açık. 8°C, 16°C

Erzurum: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. -8°C, 7°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. -1°C, 15°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri İzmir'li Ali Erdemir'den.

KOÇ: Bugün olaylara duygusal bakmak isterken çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar yapacaksınız. Olumlu şekilde kendinizi yönlendirmelisiniz.

BOĞA: İdealleriniz konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli. Sakin olmaya ihtiyacınız var.

İKİZLER: Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken çevrenize karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.

YENGEÇ: İlişkilerinizi sorgularken başkalarını baskı altına almamalısınız. Siz üzerine gittikçe, o kendini savunmak zorunda kalıyor. Bu tür çelişkiler karşılıklı yıpranmaya neden olduğu için kendinizi kontrol etmek zorundasınız.

ASLAN: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergiliyorsunuz. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenize olumsuzluk örnek oluyorsunuz. Onlar özveriyi bekliyor.

BAŞAK: İnce hesaplar peşindeyken detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen yüklendiğiniz misyon kolay değil. İşinizle ilgili kuruntularınızın nedeni güvensizliğinizden kaynaklanıyor.

TERAZİ: Çevrenizi ve kendinizi sorgulayarak haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oysa, bazı konular sonradan düzelmiyor. Bu dönem iyi niyetli yaklaştığınız her konunun sonradan olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi azaltmamalı.

AKREP: İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasındasınız. Çevrenizde çalışanların sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. İçinde bulunduğunuz ortamlardaki gelişmelerle bir sonuca varamazsınız.

YAY: Maddi konularda sınırları genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Kendi düşüncelerini savunan biri olarak uğraşılarınızla ilgili taviz vermeyeceksiniz.

OĞLAK: Partnerinizin duyguları karşısında bocalamanız mümkün. Beklentilerinde sizi aşan pozisyonlar söz konusu olacak ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Olayların mantığının çok önemli olduğunu ona anlatmalısınız.

KOVA: Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi yakalayamadınız. Çevre koşullarının değişmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı bir şekilde kullanmalısınız.

BALIK: Birlikte iş yaptığınız kişilerin organizasyon yetenekleri sayesinde başarı olasılığınız artıyor. Bugün yönetilmekten hoşlanmadığınız için ortak çalışmalarınızda girişimci ama paylaşımcı kişileri tercih ediyorsunuz.

Bugün;