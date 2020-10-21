Güne Başlarken | 21 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen 8 kişiye para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 20 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşamın kazandıran numaraları 6 16 30 36 46 58 oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

Güne Dair Notlar

21 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7,86 TL, euro ise 9,30 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 19°C Parçalı bulutlu Trabzon, 16°C, 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Ben Kirke - Madeline Miller

Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini unutturur, sılaya kavuşmalarına müsaade etmezmişim. Ne demeli, kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.

Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.

Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.

Günün köşe yazısı

Tarihler 22 Ekim 1879’u gösterdiğinde Thomas Alva Edison, üzerinde çalıştığı yeni bir aydınlatma aracının deneylerinin başarı ile sonuçlandığını duyurdu. Dilimize Latince küçük şişe, cam tüp anlamına gelen ampulla sözcüğünden geçen ampul için ilk deneyler başarı ile sonuçlanmıştı. - Erhan Altunay'ın yazısı...

21 Ekim günlük burç yorumları