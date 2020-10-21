Güne Başlarken | 21 Ekim 2020
Pazartesi sabahından günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Ekim 2020, Çarşamba 07:44 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İstanbul'da trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen 8 kişiye para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 20 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşamın kazandıran numaraları 6 16 30 36 46 58 oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.
Güne Dair Notlar
- 21 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7,86 TL, euro ise 9,30 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 19°C Parçalı bulutlu Trabzon, 16°C, 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Ben Kirke - Madeline Miller
Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini unutturur, sılaya kavuşmalarına müsaade etmezmişim. Ne demeli, kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.
Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.
Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.
Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.
Günün köşe yazısı
Tarihler 22 Ekim 1879’u gösterdiğinde Thomas Alva Edison, üzerinde çalıştığı yeni bir aydınlatma aracının deneylerinin başarı ile sonuçlandığını duyurdu. Dilimize Latince küçük şişe, cam tüp anlamına gelen ampulla sözcüğünden geçen ampul için ilk deneyler başarı ile sonuçlanmıştı. - Erhan Altunay'ın yazısı...
21 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli şartlara hazır değil. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.
- BOĞA: Olaylara güçlü bir mantıkla yaklaşmanız takdir edilecek bir davranış. Sosyal ilişkilerinizde adalet duygularınız herkes tarafından çok beğeniliyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gün.
- İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorunda kalacaksınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde tarzınızı ortaya koyacak ama tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.
- YENGEÇ: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Pürüzlerinden kurtulmanın zamanı.
- ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişki çok önemli. Uzun zamandır almayı planladığınız bir eşyayı satın alabilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.
- BAŞAK: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, davranışlarınızda belirleyici etkenleri ortaya koymalısınız. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için bazı gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.
- TERAZİ: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir. Müthiş dengenizi unutmamalısınız.
- AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- YAY: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacak. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları değerlendirmek isteyeceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz belirgin ve yönlendirici seyrediyor.
- OĞLAK: Bugün çalıştığınız işyerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza çok takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var biliyorsunuz.
- KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlar hiç bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.
- BALIK: Bilinçaltınız çok yoğun. Yapmayı düşündüğünüz birçok iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Maddi durum değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.