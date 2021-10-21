Güne Başlarken | 21 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Ekim 2021, Perşembe 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi... Çalıştığı kurumdan ikramiye çekip birçok bankadan da kredi alarak sırra kadem basan Mehmet Yılmaz, Filipinler’e kaçtı. Sonrasında kuzenini de ‘evlendirme’ vaadiyle Filipinler’e çağırdı. Sahte senetle kuzenini 450 bin TL dolandıran Mehmet Yılmaz hakkında, ‘dolandırıcılık suçundan’ 2 yıl 6 ay, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) düzenlenen ‘borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim’ kampanyası yoğun ilgi gördü.
Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna, kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu. Savcılık ve polis olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattı.
Güne Dair Notlar
- 21 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,24, euro ise 10,79 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 18°C Az bulutlu Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 20°C Az bulutlu Trabzon, 12°C, 18°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 25°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Fındık İşi, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
Günün köşe yazısı
Ülkemizde yaşayan Rum Ortodokslar, Anadolu’nun her köşesinde tarihin farklı zamanlarında bu toprakların kültürüne, ekonomisine ve sanat- kültür hayatına önemli katkılar yaptılar. Modern zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi sorunlar zaman zaman herkese zor günler yaşatsa da Müslüman Türkler ve Ortodoks Rumlar tarihin uzun bir kesitinde ortak bir geçmişi paylaşan iki kadim halktır. Hakan Çelik'in yazısı...
21 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım alabilirsiniz.
- BOĞA: Yaşamın her adımında bir yerlere ya da bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.
- İKİZLER: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlısınız. Arkadaş ve dostlar konusunda seçicisiniz.
- YENGEÇ: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyede tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
- ASLAN: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- BAŞAK: Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- TERAZİ: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
- AKREP: Huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız farklı ve derin duygular içindesiniz. Maddi kaygılardan uzak yaşamak isteyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için çabalıyorsunuz.
- YAY: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu fikirler içinde olacaksınız. Yaratıcılıkta zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
- OĞLAK: Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Boğa’da geri giden değişim gezegeni Uranüs, sizi ilginç kılarken karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Enerjinizi yüksek tutun.
- KOVA: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantıda olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
- BALIK: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı yakalamak zorundasınız.