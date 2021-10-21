Güne Başlarken | 21 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesi... Çalıştığı kurumdan ikramiye çekip birçok bankadan da kredi alarak sırra kadem basan Mehmet Yılmaz, Filipinler’e kaçtı. Sonrasında kuzenini de ‘evlendirme’ vaadiyle Filipinler’e çağırdı. Sahte senetle kuzenini 450 bin TL dolandıran Mehmet Yılmaz hakkında, ‘dolandırıcılık suçundan’ 2 yıl 6 ay, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) düzenlenen ‘borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim’ kampanyası yoğun ilgi gördü.

Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna, kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu. Savcılık ve polis olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattı.

Güne Dair Notlar

21 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,24, euro ise 10,79 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 18°C Az bulutlu Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 20°C Az bulutlu Trabzon, 12°C, 18°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 25°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Fındık İşi, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

Günün köşe yazısı

Ülkemizde yaşayan Rum Ortodokslar, Anadolu’nun her köşesinde tarihin farklı zamanlarında bu toprakların kültürüne, ekonomisine ve sanat- kültür hayatına önemli katkılar yaptılar. Modern zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi sorunlar zaman zaman herkese zor günler yaşatsa da Müslüman Türkler ve Ortodoks Rumlar tarihin uzun bir kesitinde ortak bir geçmişi paylaşan iki kadim halktır. Hakan Çelik'in yazısı...

21 Ekim günlük burç yorumları