Güne Başlarken | 21 Eylül 2020
Güne Başlarken'de günün hava durumunu, döviz kurlarının son halini, burç yorumlarını, önceki geceden kalan önemli haberleri ve bazı önerilerimizi bulacaksın. İşine yarayacağını umuyoruz. Güne Başlarken'den günaydın!
21 Eylül 2020, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi.
- Ağrı'da corona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye daha 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bu durum para cezalarının da karantina ihmallerinin önüne geçilemediği eleştirisini akıllara getirdi.
- Türkiye, 9'u altın, 21 madalya kazandığı Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladı.
- Sinop eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (63), tartıştığı Atıf Argun’u (67) tabancayla yaraladı. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ile durumu ağır olan Argun, hastanede tedaviye alındı.
- ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 663 artarak 203 bin 851'e çıktı.
Güne Dair Notlar
- 21 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7, 57 TL, euro ise 8, 99 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 25°C Kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 31°C İç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler
Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.
Akşam ne izlesek?
Maymunlar Cehennemi: Savaş (Kanal D), Masumlar Apartmanı (TRT 1), Gençliğim Eyvah (ATV), Sefirin Kızı (Star), Yasak Elma (FOX)
Günlük burç yorumları (21 Eylül 2020)
- KOÇ: Finans evinizle ilgili birçok fırsat yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Karşınıza farklı imkanlar çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
- BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen biri olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
- İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz. Duygularınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanın. İlgi çeken konuşmalarınızla herkesi ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.
- YENGEÇ: İkili ilişkilerinize kimseyi karıştırmamayı artık öğrenin. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.
- ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi sinirli birine dönüştürüyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
- BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda çok başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Çalıştığınız iş yerinde yöneticiyseniz şirketinize maddi kazanç sağlayacak pek çok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.
- TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise değişik iş tekliflerini değerlendirin. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.
- AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği yapacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız. Bildiğiniz konularda başarılısınız.
- YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olun. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla ve kararlılıkla sürdüreceksiniz.
- OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri hayata geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar gündemde olacak.
- KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olun. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka fazla şans vermeniz sizi üzebilir.
- BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi netleştirmeyi öğrendiniz. Artık öğretiyorsunuz da.