Güne Başlarken | 21 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Niğde’nin Bor ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi.

Ağrı'da corona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye daha 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bu durum para cezalarının da karantina ihmallerinin önüne geçilemediği eleştirisini akıllara getirdi.

Türkiye, 9'u altın, 21 madalya kazandığı Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladı.

Sinop eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (63), tartıştığı Atıf Argun’u (67) tabancayla yaraladı. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ile durumu ağır olan Argun, hastanede tedaviye alındı.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 663 artarak 203 bin 851'e çıktı.

Güne Dair Notlar

21 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7, 57 TL, euro ise 8, 99 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 25°C Kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 31°C İç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler

Sabri Ülker Vakfı Yayınları, yayınlandığı ülkelerde en çok satan listelerine girmeyi başaran “Hype” isimli kitabı, “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” adıyla Türkçe olarak yayınladı. Sağlık alanındaki en yaygın inançlarımızla varsayımlarımızın ardındaki gerçek bilime ilgi çekici ve bilgilendirici bir bakış sunan Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler, günlük hayatta ve medyada karşımıza çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak bilimsel gerçekleri ortaya koymaya çalışıyor.

Akşam ne izlesek?

Maymunlar Cehennemi: Savaş (Kanal D), Masumlar Apartmanı (TRT 1), Gençliğim Eyvah (ATV), Sefirin Kızı (Star), Yasak Elma (FOX)

Günlük burç yorumları (21 Eylül 2020)