Güne Başlarken | 21 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Eylül 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İspanya’nın Kanarya Adaları’nda deprem sonrası aktif hale geçen yanardağ bir adayı kızıla bürüdü. Lavların evleri saniyeler içinde yok ettiği felaket nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yanardağdan çıkan alevler adayı gece boyunca aydınlattı. Lavlar, 700 metre hızla denize doğru hareket ediyor. 4 köy boşaltıldı.
- Kosova'nın bu sabah itibarıyla Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi iki ülke arasında gerginlik oluşturdu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
- Türk Hava Yolları (THY), günlük 1221 sefer yaparak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 13-19 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 169 bin 471 uçuş icra edildi. Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.
- Emine Erdoğan, Osmanlı’dan Amerika’ya göç hikayelerinin anlatıldığı "Osmanlı’nın Amerikası” isimli belgesel filmin ABD’de düzenlenen tanıtımına katıldı.
Güne Dair Notlar
- 21 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8, 67 TL, euro ise 10, 17 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 25°C Kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Aman Reis Duymasın, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
Günün videosu
Günün köşe yazısı
21 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Sosyal ilişkilerdeki duygusal ihtiyaçlarınızı birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız karşılayacak. Onların tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız. Organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermelisiniz.
- BOĞA: Bugün, entelektüel konularda kendinizi başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizdeki özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Birçok işle ilgili yeni bir yapılanma içindesiniz. Tarzınız bazı kişileri olumlu etkiliyor.
- YENGEÇ: Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız baskı altında tuttuğunuz hislerinizi ortaya çıkaracak. Çabalarınız çevrenizin koşullarıyla birlikte şekilleniyor.
- ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıç için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
- BAŞAK: Duygusal konulara uzak görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.
- TERAZİ: Olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin iyi yönlerinden faydalanacaksınız. Dikkatli olmalısınız.
- AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacak. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
- YAY: İlişkilerinizde belli mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
- OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılardan kurtulmalısınız. Sizi sıkan şartlar konusunda çok fazla düşünmeniz yorulmanıza neden oluyor.
- KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz. Ama konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi ve hızlı çalışıyor. Bugün dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.
- BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarılı şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim için her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanmalısınız.