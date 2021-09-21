Güne Başlarken | 21 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda deprem sonrası aktif hale geçen yanardağ bir adayı kızıla bürüdü. Lavların evleri saniyeler içinde yok ettiği felaket nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yanardağdan çıkan alevler adayı gece boyunca aydınlattı. Lavlar, 700 metre hızla denize doğru hareket ediyor. 4 köy boşaltıldı.

Kosova'nın bu sabah itibarıyla Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi iki ülke arasında gerginlik oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1221 sefer yaparak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 13-19 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 169 bin 471 uçuş icra edildi. Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Emine Erdoğan, Osmanlı’dan Amerika’ya göç hikayelerinin anlatıldığı "Osmanlı’nın Amerikası” isimli belgesel filmin ABD’de düzenlenen tanıtımına katıldı.

Güne Dair Notlar

21 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8, 67 TL, euro ise 10, 17 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 25°C Kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Aman Reis Duymasın, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

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