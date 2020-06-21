Güne Başlarken | 21 Haziran 2020
Güne Başlarken'den günaydın. İşte gününü kolaylaştırmak için bazı bilgiler.
21 Haziran 2020, Pazar 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye’nin yedi tenoru ilk kez aynı sahnede buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de güvenli turizm sezonunun açılışını, Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ‘Yabancı Misyon Özel Konseri’yle taçlandırdı. Türkiye’nin en ünlü opera sanatçılarının aynı sahnede buluştuğu konserde, ‘Yeniden Keşfet’ etkinliğine katılan Büyükelçilere müzik ziyafeti yaşatıldı.
- Danimarka’da son bir hafta içinde iki vizon çiftliğinde ve bir köpekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.
- ABD Başkanı Donald Trump’ın, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman’ı görevinden aldığı belirtildi.
- 21 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,66 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 28°C Antalya, Parçalı bulutlu. 24°C, 30°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 26°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 25°C Diyarbakır, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 32°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ferahlatan yaz içecekleri
- Kavun şerbeti
- Vanilyalı buzlu yeşil çay
- Kuru kayısı kompostosu
- Çilekli limonata
- Ananas kompostosu
- Muzlu hurmalı smothie
Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte harareti kesip ferahlatan yaz içecekleri arayışına girmeye başladık. Evde kolayca yapabileceğiniz basit ama ferahlatan yaz içecekleri için seni şöyle alalım.
İşte tarifler.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Riddick (STAR), Sinema: Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (atv), Hababam Sınıfı Tatilde (SHOW), Sinema: İyi Oyun (FOX)
Film önerisi: Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - 2019
Kitap önerisi: Yaşam Kullanma Kılavuzu - Georges Perec
Günlük burç yorumları (21 Haziran 2020)
- KOÇ: Yardımseverlik duygularınızın ön plana çıkmasıyla çevreniz renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir, dikkat edin. Yapacağınız konuşmalarla insanları etkileyeceksiniz.
- BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların gidişatı sizin için önemli.
- İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.
- YENGEÇ: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi öne çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışındasınız.
- ASLAN: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
- BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.
- TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal tavrına ihtiyaç duyacaksınız. Beklenmeyen işlerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.
- AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızdaki tüm olaylara farklı şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.
- YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek olacak.
- OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.
- KOVA: İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, ideallerinize göre karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı maddiyatı bugünlerde gözden geçirmelisiniz.
- BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.
21 Haziran gününe damga vuran olaylar
- İtalyan gök bilgini Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı. 1633
- Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kabul edildi. 1921
- Soyadı Kanunu kabul edildi. 1934
- Devlet Operası ilk temsilini verdi: Mozart'tan "Bastien ile Bastienne". 1940
- Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Genel Sekreteri Paul Henri Spaak Türkiye'de. Spaak, "Komünizm tehlikesi gittikçe yayılıyor. Komünizmin Avrupa'da yayılmasına NATO set çekiyor" dedi. 1959
- Üniversiteler boykot ve işgallerle sarsılıyor; Meclis'te üniversite olayları tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşan Nihat Erim, "Bu genç kuşağın patlamasıdır" dedi. 1968
- İstanbul Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen I. İstanbul Festivali başladı. 1973
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit kabinesini kurdu; Ancak, Ecevit hükümeti 3 Temmuz günü Meclis'ten güvenoyu alamadı. 1977
- Likud lideri Menahem Begin Israel'in 6. Başbakanı oldu. 1977
- Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıpçıları Brezilya'da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele'ye ait olduğunu belirlediler. 1985
- İran'da meydana gelen depremde 25 bin insan hayatını kaybetti. 1990
- Grönland’a kendi kendini tayin etme hakkı verildi. 2009
- ABD'de işi ve özel sağlık sigortası olmayan 59 yaşındaki James Verone, hapishane sisteminin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için banka soydu. 2011
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