Güne Başlarken | 21 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye’nin yedi tenoru ilk kez aynı sahnede buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de güvenli turizm sezonunun açılışını, Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ‘Yabancı Misyon Özel Konseri’yle taçlandırdı. Türkiye’nin en ünlü opera sanatçılarının aynı sahnede buluştuğu konserde, ‘Yeniden Keşfet’ etkinliğine katılan Büyükelçilere müzik ziyafeti yaşatıldı.

Danimarka’da son bir hafta içinde iki vizon çiftliğinde ve bir köpekte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman’ı görevinden aldığı belirtildi.

Güne Dair Notlar

21 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,66 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 28°C Antalya, Parçalı bulutlu. 24°C, 30°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 26°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 25°C Diyarbakır, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 32°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ferahlatan yaz içecekleri

Kavun şerbeti

Vanilyalı buzlu yeşil çay

Kuru kayısı kompostosu

Çilekli limonata

Ananas kompostosu

Muzlu hurmalı smothie

Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte harareti kesip ferahlatan yaz içecekleri arayışına girmeye başladık. Evde kolayca yapabileceğiniz basit ama ferahlatan yaz içecekleri için seni şöyle alalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Riddick (STAR), Sinema: Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (atv), Hababam Sınıfı Tatilde (SHOW), Sinema: İyi Oyun (FOX)

Film önerisi: Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - 2019

Kitap önerisi: Yaşam Kullanma Kılavuzu - Georges Perec

Günlük burç yorumları (21 Haziran 2020)

KOÇ: Yardımseverlik duygularınızın ön plana çıkmasıyla çevreniz renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir, dikkat edin. Yapacağınız konuşmalarla insanları etkileyeceksiniz.

Yardımseverlik duygularınızın ön plana çıkmasıyla çevreniz renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir, dikkat edin. Yapacağınız konuşmalarla insanları etkileyeceksiniz. BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların gidişatı sizin için önemli.

Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların gidişatı sizin için önemli. İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.

Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak. YENGEÇ: Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi öne çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışındasınız.

Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi öne çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışındasınız. ASLAN: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli.

Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Randevular önemli. TERAZİ: Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal tavrına ihtiyaç duyacaksınız. Beklenmeyen işlerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

Aşk yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal tavrına ihtiyaç duyacaksınız. Beklenmeyen işlerin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız. AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızdaki tüm olaylara farklı şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz.

Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızdaki tüm olaylara farklı şekilde yaklaşıp yoğunlaşıyorsunuz. YAY: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek olacak.

Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek olacak. OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.

Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz. KOVA: İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, ideallerinize göre karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı maddiyatı bugünlerde gözden geçirmelisiniz.

İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, ideallerinize göre karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı maddiyatı bugünlerde gözden geçirmelisiniz. BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

21 Haziran gününe damga vuran olaylar