Güne Başlarken | 21 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı, basında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması haberlerine yönelik, "Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili uygulama, genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar olacaktır" açıklamasında bulundu.

Corona virüs salgınına yönelik yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girerken, lokantalar paket servis uygulamasına geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı için bugün 20 bin gönüllünün başvurduğunu bildirdi.

New York Yüksek Mahkemesi hakimi, pudralarındaki asbest nedeniyle kansere yakalandığı iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson’a dava açan çifte, 120 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Güne Dair Notlar

20 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,62 TL euro ise 9,04 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı. 9°C, 14°C Antalya, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı. 12°C, 23°C Ankara, Parçalı bulutlu. -2°C, 11°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 15°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. 7°C, 14°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile bir dizi konuda kurumsal işbirliğinin yanı sıra Genel Başkan Devlet Bahçeli ile de saygı ve karşılıklı anlayış esaslı bir diyalog hâlinde. 2023 seçimlerine doğru giden yol haritasında da bu tercihlerin değişeceğine dair bir işaret yok. Diğer taraftan Arınç’ın çıkışının AK Parti’nin milliyetçi damarında ve MHP cenahında tepkiyle karşılandığı ortada. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Ben Kazanmadan Bitmez / Bircan Yıldırım

Hayır! Düzen bozulmadı, yeniden kuruldu... Yıkılan bir şey yok, değişen çok şey var sadece ve her değişim ürkütücü bir karmaşayla, çözümsüz gibi görünen sorunlarla ve sonsuz kaygılarla yağar insanın üzerine...

Yeni düzen bir tehdit değil, bir seçim...

Teknolojik gelişmeler insan sağlığını korumaya yetmiyormuş, bir kez daha yüzleştik bu hakikatle... İnsanın sağlığı yine doğanın kanunlarına bağlı...

Yeni dünya, bambaşka bir disiplin öğretiyor insanoğluna:

*Şikâyet etmemeyi, güvenmeyi ve olana teslimiyeti...*

Ne kadar şikâyete saparsan, o denli şükre davet edilirsin. Dengelenirsin.

Şimdiye kadar şikâyet ettiğin ne varsa, hepsine şükretmeyi öğretiyor yeni düzen sana.

Belki sarsarak, belki acıtarak, belki tokatlayarak... Belki sen anlayıncaya dek şiddetini artırarak...

Çünkü ilahi düzen, vazgeçmemiştir senden. Sadece fark etmeni ve hak etmeni bekliyordur hayatı...

Merak etme...

Sen kazanmadan bitmeyecek bu hikâye...

Çünkü kaybetmek için doğmadın. Bunun ne doğaya, ne evrene, ne de ilahi sisteme bir faydası var. Kazanmayı hak etmek üzere yaratıldın. Bu yüzden hep kazanmaya zorlamaya devam edecek seni sistem. İş ki, nasıl kazanmak gerektiğini bil. Hayat bir ödül değil, bir hak ediştir. Hayatı hak edenindir mutluluk ve düzen.

21 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Partnerinizin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün fikirlerine önem vermeyen, boş vermiş tavırlarınızla onu kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını gün içinde anlayacaksınız.

Partnerinizin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün fikirlerine önem vermeyen, boş vermiş tavırlarınızla onu kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını gün içinde anlayacaksınız. BOĞA: Bugün çevreyle iletişiminiz mükemmel. Enerjinizi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz.

Bugün çevreyle iletişiminiz mükemmel. Enerjinizi duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz. İKİZLER: Çevre koşullarında gözle görülür hareketlenme olacak. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi de ortaya koyacaksınız. Zevkler için para harcayacaksınız.

Çevre koşullarında gözle görülür hareketlenme olacak. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi de ortaya koyacaksınız. Zevkler için para harcayacaksınız. YENGEÇ: Bugün uzaktaki sevdiklerinizden mutlu olacağınız haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizdeki bencil davranıyorsunuz. İstekleriniz doğrultusunda partnerinizi duygusal anlamda motive etmeniz mümkün.

Bugün uzaktaki sevdiklerinizden mutlu olacağınız haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizdeki bencil davranıyorsunuz. İstekleriniz doğrultusunda partnerinizi duygusal anlamda motive etmeniz mümkün. ASLAN: Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabileceksiniz. Kariyer hırsınızı olumlu kullanacağınız bir gün.

Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabileceksiniz. Kariyer hırsınızı olumlu kullanacağınız bir gün. BAŞAK: Arkadaşlarınızla paylaşım içimde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Konuşarak halledeceğiniz konular gündemde.

Arkadaşlarınızla paylaşım içimde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için zaman ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Konuşarak halledeceğiniz konular gündemde. TERAZİ: Tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar iş veriminizi artırıyor.

Tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar iş veriminizi artırıyor. AKREP: Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddi nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü biraz da sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek.

Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddi nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü biraz da sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek. YAY: Çekiciliğinizi ve enerjinizi birleştireceksiniz. Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı artabilir.

Çekiciliğinizi ve enerjinizi birleştireceksiniz. Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı artabilir. OĞLAK: Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenler var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgilerinizi güçlü ve olaylara çözüm getiriyorsunuz.

Partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı olduğunuz nedenler var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgilerinizi güçlü ve olaylara çözüm getiriyorsunuz. KOVA: Bugün doğal halinizi ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz.

Bugün doğal halinizi ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz. BALIK: Enerjinizde yükselme söz konusu. İş birliğine ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmeli ve çabanızı doğru yönlendirmelisiniz. Bugün sakin olmalısınız.



