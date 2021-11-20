Güne Başlarken | 21 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Samsun’un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ’ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş (68) yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Van’ın Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl çığ düşmesi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, başka can kayıplarının olmaması ve ulaşımın güvenli sağlanması için sıkı önlemler alındığını söyledi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonrası söndürülürken 2 dönümlük alan yanarak zarar gördü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına neden oldu. Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu. Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş’ı 2-0 yendi.





Güne Dair Notlar

21 kasım günü saat 7.34'de dolar 11.23 TL euro ise 12,67 TL

Hava durumu ise şöyle:

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Rauf Tamer - Pazar notları

Verda Özer - Kadın balıkçılar artışta

Burak Akkul - Pahalı günlerde kurtarıcı bir rota: Bosna Hersek

21 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Enerjinizin gücünü fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacaksınız. Birçok arkadaşınız size ulaşmak için fırsat kolluyorlar.

BOĞA: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız. Bazı kuşkularınızdan sıyrılmalısınız.

İKİZLER: Siz yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermelisiniz. Bu durumda bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.

YENGEÇ: Partneriniz üzerinde etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Aktivitelere birlikte katılacak, birçok şeyi paylaşacaksınız. Bugün kendinize güvenebilir, girişimciliğinizi istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.

ASLAN: İsteklerinizde artış kaydederken arkadaşlarınızın da yoğun talepleri ile karşılaşabilirsiniz. Zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olacak.

BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için çevrenize karşı sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu. Tepki almak istemediğiniz birçok konu var.

TERAZİ: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen sizinle aynı şeyi düşünmeyenler var. Önemsediğiniz kişilere zaman tanımalısınız.

AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişmeler söz konusu. Kariyerinizle ilgili çeşitli konuşmalar yapacaksınız.

YAY: Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz halde kurtulamadığınız tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Bugün yapmanız gereken çok iş var ve olayları abartmak konusunda bazen aşırıya kaçıyorsunuz.

OĞLAK: İkili ilişkilerinizde canlanma söz konusu. Partneriniz ve yakın dostlarınızla bir araya gelip birçok entelektüel konularda paylaşımlar yaşayacaksınız. Neşeli tavırlarınızla başkalarına örnek olabilirsiniz.

KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı algılıyorsunuz. İlişkilerinizdeki sorunların kaynağı, kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişiniz. Aile yaşantınız gündemde.

BALIK: Bulunduğunuz koşulları kendinize yönlendirmek isterken çevre faktörleri unutmayın. Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız kendinizi dizginlemek zorundasınız. Hedefleriniz doğru seçmelisiniz.