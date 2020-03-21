Güne Başlarken | 21 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670’e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Umre’den dönen bir kişi hakkında 14 gün kuralına uymadığı için yasal işlem başlatıldı.

Güne Dair Notlar

21 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,5 TL, euro ise 6,9 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu İzmir, 7°C, 20°C Az bulutlu Antalya, 9°C, 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Ankara, -2°C, 12°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Trabzon, 7°C, 10°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif yağmurlu Diyarbakır, 3°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Aromalı su

Günün başında ve gün içinde bu sudan içip her gün tazeleyerek devam edin. Metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahip olan su; tarçın, karanfil ve limon ile birleşince gün içinde açlık hissinizi azaltır.

Malzemeler:

1 çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

1 orta boy yeşil elma

Yarım limon

1,5 litre su

Hazırlanışı: Bir tencerede suyu kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçını kırıp içine atın. Karanfilleri ekleyin ve limonun suyunu sıkıp kabuğunu da içine koyun. Elmayı da parçalara bölerek karışıma ekleyin. 2-3 dakika karıştırarak kaynattıktan sonra süzüp sürahiye doldurun.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hizmetçiler (Kanal D), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Show TV) Zümrüdüanka (FOX)

Yarışma önerisi: Survivor (TV8)

Dizi önerisi: Ruhsar (Nostalji)

Kitap önerisi: Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan

Oyun önerisi: GTA Vice City (Nostalji)

Günlük burç yorumları (21 Mart 2020)

KOÇ: Enerjinizi, sosyal hayatınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Yoğun duygular içindesiniz. Bugün özellikle yapmanız gereken çok şey var ve sizi hâlâ kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz.

Enerjinizi, sosyal hayatınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Yoğun duygular içindesiniz. Bugün özellikle yapmanız gereken çok şey var ve sizi hâlâ kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. BOĞA : Çevreyle ilgili faktörleri lehinize çeviren bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz. Sizin için zaman önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için az zamana tahammülünüz yok.

: Çevreyle ilgili faktörleri lehinize çeviren bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin katkılarını inkar edemezsiniz. Sizin için zaman önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için az zamana tahammülünüz yok. İKİZLER : Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bugün çevrenizdeki kişilerle işbirliklerine gireceksiniz.

: Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bugün çevrenizdeki kişilerle işbirliklerine gireceksiniz. YENGEÇ : Küçük geziler için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli değişiklikler getirecek ve kafanızdaki birtakım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.

: Küçük geziler için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli değişiklikler getirecek ve kafanızdaki birtakım karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz. ASLAN: İş birliği ve iletişim konularında önemli gelişmeler olacak. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilere dikkat.

İş birliği ve iletişim konularında önemli gelişmeler olacak. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilere dikkat. BAŞAK: Yeni planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli, hiç unutmayın. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.

Yeni planlar için desteğe ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli, hiç unutmayın. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın. TERAZİ : Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu durum sizde farklı duygular yaratıyor.

: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Bu durum sizde farklı duygular yaratıyor. AKREP : Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.

: Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu olacak. YAY : Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.

: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir. OĞLAK : Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk katıyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.

: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, tepe evinizde ilerliyor ve toplumsal yaşantınıza renk katıyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. KOVA : Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Ama bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Tuhaf duygular içindesiniz. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek.

: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Ama bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Tuhaf duygular içindesiniz. Yeni projeler içinde olmanız kafanızı meşgul edecek. BALIK: Yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere ön yargılı olmamalısınız. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.

21 Mart gününe damga vuran olaylar