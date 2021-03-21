Güne Başlarken | 21 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Spor Toto 1´inci Lig 27’nci haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor’u 2-0 yenen GZT Giresunspor’un futbolcularını taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu, hafif şekilde yaralandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bakımından kritik eşiği aştığını bildirdi.

ABD Sayıştayı tarafından Kongre’ye sunulan yıllık raporda Pentagon’un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD’nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz’de eğitim gerçekleştirdi.

Hastanede 12’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 20 gün tedavi gören eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

Güne Dair Notlar

19 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,22 TL euro ise 8,63 TL.

7,22 ise 8,63 Gram altın ise 404 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 6°C, 9°C Antalya, Parçalı bulutlu. 12°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 5°C, 13°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 7°C, 8°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu. 3°C, 19°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Veri bilimi ve güncel sanatı birleştiren alışılmışın dışında işler yapan bir sanatçı Refik Anadol. 2019 yılında, Floransa Bienali’nde ‘Da Vinci Yılı’ ilan edildi ve orada ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ aldı. Bu ödülü aldığında henüz 33 yaşındaydı. Projeleri daha önce sanat tarihinde yapılmamış eserler olduğu için Da Vinci’nin dahiyane yaklaşımına benzetildi. İnanılmaz! NASA’yla projeler yapıyor, Google onun için bütün algoritmalarını kullanımına açıyor… Röportajı okuduktan sonra lütfen tüm eserlerini inceleyin. Kendi dünyanızda yepyeni kapılar açılacak. Dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol’un yeni sergisi ‘Makine Hatıraları: Uzay’ 25 Nisan’a kadar İstanbul Pilevneli Gallery’de görülebilir. Funda Duru'nun köşe yazısı...

Günün kitabı

Paulo Coelho- Simyacı

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun, yayınlandığı 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan, eleştirmenler tarafından bir `fenomen' olarak değerlendirilen üçüncü romanı. Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia Marquez'den bu yana görülmemiş bir olay. Yüreğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir `klasik' kimliği kazanan Simyacı'yı Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ve Richard Bach'ın Martı Jonathan Livingston'u ile karşılaştıranlar var (Publishers Weekly). Simyacı, İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü. Sanki bir `nasihatnâme': `Yazgına nasıl egemen olacaksın, mutluluğunu nasıl kuracaksın?' sorularına yanıt arayan bir hayat ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen romanın altı yılda, yedi milyondan fazla okur bulmasının gizi, kuşkusuz, onun bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. Simyacı'yı okumak, herkes daha uykudayken, güneşin doğuşunu seyretmek için şafak vakti uyanmaya benziyor.

21 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Yakın dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bugün, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız. Olayların sonrasını görmeden, hiçbir şeye evet demiyor, haklı çıkıyorsunuz.

BOĞA: İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları araştıracaksınız. Sonuçlar çok önemli.

İKİZLER: Beraberliğinizi kişisel kazançlarınızla birlikte değerlendirmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz ortamlarda birçok kişinin gözü üzerinizde olacak. Özgüveniniz sayesinde olayları kolay özümlüyorsunuz.

YENGEÇ: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Kuşkuyla olayları değerlendiriyorsunuz.

ASLAN: Ortak çalışmalara olumlu baktığınız için duygusallığı bırakıp detayları gözden geçirmelisiniz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olmanız konusunda destek veriyor.

BAŞAK: Hedefleriniz yüksek. Bunun için kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerle başınız dertte. İş konusunda disiplinli davranmakla birçok başarıyı anında garantileyebilirsiniz.

TERAZİ: Çevrenizle paylaşmak için yaptığınız çalışmaların ödülünü beklemek hakkınız. Yeni fikirler cazip gelse bile sonradan kabul edemiyorsunuz. İlişkilerinizde yanlış konular üzerinde yoğunlaşmamalısınız.

AKREP: Bugün olayları yargılamak yerine, temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Yatırımlar konusunda inatçısınız.

YAY: Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu. Bugün Ay, bağımlı olduğunuz konularda sizi yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini daha iyi takip ediyorsunuz.

OĞLAK: Uçuk yönlerinizi sizden daha iyi bilen yok. Katılacağınız toplantılarda oto kontrol çok önemli. Yakın ilişkilerde istediğiniz desteği sağlarken, dostlarınız ve arkadaşlarınız tarafından çok seviliyorsunuz.

KOVA: Bolluk gezegeni Jüpiter, burcunuzda ilerlerken, aşk yaşantınıza romantizm getiriyor. Yakın olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırmakta başarılı olacaksınız.

BALIK: Evinizle ilgili yapacağınız değişikliği ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içindesiniz. Bugün çevrenize şüpheli yaklaşmanız mümkün. Ailede yeni bir yapılanma içinde olabilirsiniz.