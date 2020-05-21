Güne Başlarken | 21 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bugün saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Fransa'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 132'ye çıktı.

Malatya'da cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar edebileceğini hesap ederek hazırlık yaptığı ortaya çıktı.





Güne Dair Notlar

21 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,78 TL, euro ise 7,43 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 22°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu Antalya, 24°C, 30°C Yer yer çok bulutlu Ankara, 18°C, 33°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 35°C Yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Bayram baklavası mı... Yapma bunu, yapma bunu!

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram da tatlılar havada uçuşacak. O yüzden aman, yediklerine dikkat et. Bilhassa baklavaya.Çünkü şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen ve tercih edilen baklava yerken düşündüren tatlılar arasında yer alıyor. Eğer sen de evde baklava nasıl yapılır 1 dilim baklava kaç kalori merak ediyorsan seni şöyle alalım.

1 dilim baklava kaç kalori?

1 dilim baklava (50 gram)

Karbonhidrat : 21 gram

Protein : 2 gram

Yağ : 7 gram

Kalori: 290 kcal

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Yolcu (Kanal D), Şaşkın Damat (SHOW), Kara Bela (Star TV) Mucize Doktor (FOX)

Dizi önerisi: Freud

Film önerisi: Tehlikeli İlişki (2011)

Kitap önerisi: Carl Gustav Jung - Anılar, Düşler, Düşünceler

Günlük burç yorumları (21 Mayıs 2020)

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük işlere takıldığınız için zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün yaşadığınız iç sıkıntınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengeleri kurmaya çalışın.

Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük işlere takıldığınız için zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün yaşadığınız iç sıkıntınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengeleri kurmaya çalışın. BOĞA: İlişkilerinizde dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.

İlişkilerinizde dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek. İKİZLER: Bugün bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz. Bu sadece sizin hatanız.

Bugün bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz. Bu sadece sizin hatanız. YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir. ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor. BAŞAK : Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz veriyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma ortamı bulacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz veriyorsunuz. Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma ortamı bulacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün. TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seviyorsunuz. Kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşuyorsunuz. Önünüze yeni fırsatlar çıkacak.

Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seviyorsunuz. Kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşuyorsunuz. Önünüze yeni fırsatlar çıkacak. AKREP : Düşüncelerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranıyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.

: Düşüncelerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranıyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız. YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan istekler sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan istekler sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak. OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Bu sayede partnerinizle ilişkiniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

Romantik yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Bu sayede partnerinizle ilişkiniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız. KOVA : Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.

: Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz. BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

21 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu. 1847

Amerikalı havacı Charles Lindbergh, ''Sprit of St. Louis'' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu. 1927

Demokrat Parti'nin 14 Mayıstaki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. 1950

Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 1971

Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü. 1991

Hacda ''şeytan taşlama'' sırasında izdiham çıktı, 7'si Türk 185 hacı öldü. 1994

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 2004

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Şevki Şenlen 56 yaşında vefat etti. 2005

Günün videosu

19 Mayıs Posta özel canlı yayınları konuğu, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ydı.







