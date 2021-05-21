Güne Başlarken | 21 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte- enstitü ve yüksekokulların kapatılması yönündeki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca bazı fakültelerin de isimleri değiştirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00:09'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.

Güne Dair Notlar

21 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 39 TL euro ise10, 26 TL.

ise10, 26 Gram altın ise 505 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 19°C, 24°C Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 29°C Kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 17°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Terör örgütü PKK, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nü ‘maket uçak’larla hedef aldı. El yapımı patlayıcı (EYP) taşıyan uçak maketleri havada vurularak etkisiz hâle getirildi. Bu saldırı girişimi ve sonrasında elde edilen ilk bilgiler dikkat çekici iki konunun konuşulmasını gerekli kılıyor. Murat Çelik'in köşe yazısı...

21 Mayıs günlük burç yorumları