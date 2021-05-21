Güne Başlarken | 21 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Mayıs 2021, Cuma 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, bazı fakülte ve enstitülerin kurulması, bazı fakülte- enstitü ve yüksekokulların kapatılması yönündeki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca bazı fakültelerin de isimleri değiştirildi.
- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00:09'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Pandemiden etkilenen esnafa yönelik destek kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.
- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.
- ABD Hazine Bakanlığı'nın vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.
Güne Dair Notlar
- 21 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 39 TL euro ise10, 26 TL.
- Gram altın ise 505 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 19°C, 24°C Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 29°C Kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 17°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Terör örgütü PKK, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nü ‘maket uçak’larla hedef aldı. El yapımı patlayıcı (EYP) taşıyan uçak maketleri havada vurularak etkisiz hâle getirildi. Bu saldırı girişimi ve sonrasında elde edilen ilk bilgiler dikkat çekici iki konunun konuşulmasını gerekli kılıyor. Murat Çelik'in köşe yazısı...
21 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaptığınız işin karşılığını almak ve kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsanız egonuzu öne çıkarmanız gerekiyor.
- BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.
- İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Gelişen duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizin hızını düşürmeyin. İkna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.
- YENGEÇ: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Araştırdığınız konuların size yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.
- ASLAN: Daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız.
- BAŞAK: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde, bazı kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık isteğinizde biraz çılgınlık gizli ve ilişkinize yansıtıyorsunuz.
- TERAZİ: Yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi verimli hissedeceksiniz. Fırsatlar sizi bekliyor, değerlendirin.
- AKREP: Düşüncelerinizde sürekli genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgilerinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.
- YAY: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitede yer alacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş sizi bekliyor. Başarı size gelecek.
- OĞLAK: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirmekte kararsızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz. Yaratıcılığınızı öne çıkarın.
- KOVA: Yalnız kaldığınızda çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde kalabalık ortamlardan kopamıyorsunuz. Bugün, Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize farklı ve yeni bir renk veriyor.
- BALIK: Duygularınızı sorgulayarak adımlarınızı sağlam şekilde atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir ve özgürleşebilirsiniz.
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