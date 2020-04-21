Güne Başlarken | 21 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 778 milyon 836 bin 264 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
21 Nisan 2020, Salı 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.
ABD’de corona virüse karşı Hz. Muhammed’in hadisleri reklam panolarında yayınlandı.
Küçükçekmece’de ortaokul müdürü corona virüsten hayatını kaybetti.
Bakan Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı.
- 21 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,94 TL euro ise 7,51 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 12°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 8°C, 16°C Sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 12°C Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Diyarbakır, 10°C, 25°C Parçalı çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.
Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.
Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.
Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:
- Bir fincan yeşil çay
- Bir adet armut
- Bir kase yulaf ve yulaf sütü
Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV)
Dizi önerisi: Atypical
Film önerisi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)
Kitap önerisi: Viking Mitolojisi - Snorri Sturluson
Oyun önerisi: Word of Wonders: Harf Bulmaca
Günlük burç yorumları (21 Nisan 2020)
- KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yoğun ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
- BOĞA: Güneş burcunuzda ilerlerken düşündüğünüz konuları pratiğe dökecek ve isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli, belli potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.
- İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı davrandığınız zaman her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
- YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememelisiniz.
- ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere cevap vereceksiniz. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz. İlginç bir gün.
- BAŞAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir tartışması yaşanacak. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.
- TERAZİ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.
- AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.
- YAY: Çalışma arkadaşlarınızın farklı fikirlere sahip olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Düşüncelerinizi genişleteceksiniz.
- OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.
- KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi çevrenizdeki yaşanan değişimle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle çalışmak sizi dinlendiriyor.
- BALIK: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.
21 Nisan gününe damga vuran olaylar
- İstanbul'da son üç buçuk ayda 180 kişinin intihar ettiği açıklandı. 1927
- Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu. 1939
- İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına Muhsin Ertuğrul getirildi. 1957
- İstanbul Teknik Üniversitesi gününe katılan Başbakan Demirel'i yuhalayan öğrenciler Adalet Partililer tarafından taşlandı. 1966
- Merkez Bankası'ndaki net döviz rezervlerinin tükendiği açıklandı. 1975
- Sağmalcılar Cezaevi'ndeki 23 tutuklu , cezaevi aracından kaçtı. 1980
- Boğaz'dan geçişte kılavuz kaptan alma zorunluluğu getirildi. 1982
- Anayasa Mahkemesi hükümeti uyardı. Çok sayıda kanun hükmünde kararname çıkartılmasının parlamentonun işlerliğini engelleyebileceği bildirdi. 1990