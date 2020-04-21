Güne Başlarken | 21 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

ABD’de corona virüse karşı Hz. Muhammed’in hadisleri reklam panolarında yayınlandı.

Küçükçekmece’de ortaokul müdürü corona virüsten hayatını kaybetti.

Bakan Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı.

Güne Dair Notlar

21 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,94 TL euro ise 7,51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 12°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 21°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 8°C, 16°C Sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 12°C Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Diyarbakır, 10°C, 25°C Parçalı çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.

Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.

Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.

Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:

Bir fincan yeşil çay

Bir adet armut

Bir kase yulaf ve yulaf sütü

Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV)

Dizi önerisi: Atypical

Film önerisi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)

Kitap önerisi: Viking Mitolojisi - Snorri Sturluson

Oyun önerisi: Word of Wonders: Harf Bulmaca

Günlük burç yorumları (21 Nisan 2020)

KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yoğun ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.

Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yoğun ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. BOĞA: Güneş burcunuzda ilerlerken düşündüğünüz konuları pratiğe dökecek ve isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli, belli potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.

Güneş burcunuzda ilerlerken düşündüğünüz konuları pratiğe dökecek ve isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli, belli potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz. İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı davrandığınız zaman her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı davrandığınız zaman her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememelisiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememelisiniz. ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere cevap vereceksiniz. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz. İlginç bir gün.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere cevap vereceksiniz. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz. İlginç bir gün. BAŞAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir tartışması yaşanacak. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir tartışması yaşanacak. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak. TERAZİ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.

Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz. AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin. YAY : Çalışma arkadaşlarınızın farklı fikirlere sahip olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Düşüncelerinizi genişleteceksiniz.

: Çalışma arkadaşlarınızın farklı fikirlere sahip olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Düşüncelerinizi genişleteceksiniz. OĞLAK : Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün. KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi çevrenizdeki yaşanan değişimle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle çalışmak sizi dinlendiriyor.

Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi çevrenizdeki yaşanan değişimle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle çalışmak sizi dinlendiriyor. BALIK: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.

21 Nisan gününe damga vuran olaylar