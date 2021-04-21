Güne Başlarken | 21 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Nisan 2021, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacakları açıklandı.
- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan yerine, Mehmet Muş atandı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklarla ilgili yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruldu. Derya Yanık, yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.
- ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Maçın ilk devresinde Vida'nın topa elle müdahale ettiğini ve penaltı olması gerektiğini belirten SivassporBaşkanı Mecnun Otyakmaz, "Penaltı bana kalırsa penaltı. Elini çekiyor gibi gözüküyor ama kolu açık durumda, penaltı verilmesi gerekiyor. Burada bir kusur varsa VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.
Güne Dair Notlar
- 21 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 12 TL euro ise 9, 76 TL.
- Gram altın 464 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 23°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 15°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 32°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Güzel bir atasözüdür: “Kuyunun dibindeki kurbağa, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır.” Biz de Türkiye’deki kutuplaşmayı, bazen ‘her şey’ zannedebiliyoruz. Yıllarca ben de böyle düşündüm, kutuplaşma üzerine yazılar yazdım. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Sineklerin Tanrısı- William Golding
Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.
21 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek ve bilinçli bir şekilde olaya yaklaşırsanız her şey iyi olacak.
- BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönü olmasa aranızdaki konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.
- İKİZLER: Ailenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmesini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Böyle düşüncelere takılıp gününüzün tamamını doldurmayın.
- YENGEÇ: Zor durumda kalanların yardım servisi gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer alanlarında da sizi yanlarında istiyor. İşte bu noktada bazen taşan sabrınızla hemen kötü insan oluyorsunuz.
- ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyim ve birikimleri ile, sizi fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Siz maddi konularla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.
- BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin, kısa süreli olarak işlerinizi ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.
- TERAZİ: Yakın arkadaşınızla hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili sorunlar çıkacak. Duygusal olarak onunla sert dönemeçlerde karşılaşabilirsiniz. Karar vermekte sizi zorlayan çevreden uzak kalın.
- AKREP: Çevreniz ve uğraşlarınızla ilgili içinizde fırtına kopuyor. Harcamaları kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun stresiyle boğuşabilirsiniz. Kızmayın ama her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz.
- YAY: Finans konularında çevrenizin de fikirlerini alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için inatçı tavrınızdan vazgeçmelisiniz. Yaptığınız işler konusunda şikayet etmeyin.
- OĞLAK: İşyerinde şartlar gerektirdiği için birçok kişi ile yüz yüze görüşüyorsunuz. Daha sonra tekrar karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Sonradan geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.
- KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatlarına kalkışmayın. Yaşama göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.
- BALIK: Hayatınızın zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, özellikle bu anlamda düşünmeye çalışırsanız kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz stresin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz.