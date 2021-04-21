Güne Başlarken | 21 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacakları açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan yerine, Mehmet Muş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklarla ilgili yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruldu. Derya Yanık, yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu.

ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Maçın ilk devresinde Vida'nın topa elle müdahale ettiğini ve penaltı olması gerektiğini belirten SivassporBaşkanı Mecnun Otyakmaz, "Penaltı bana kalırsa penaltı. Elini çekiyor gibi gözüküyor ama kolu açık durumda, penaltı verilmesi gerekiyor. Burada bir kusur varsa VAR hakemlerine de bağlamak lazım." diye konuştu.





Güne Dair Notlar

21 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 12 TL euro ise 9, 76 TL.

ise Gram altın 464 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 23°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 15°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Güzel bir atasözüdür: “Kuyunun dibindeki kurbağa, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır.” Biz de Türkiye’deki kutuplaşmayı, bazen ‘her şey’ zannedebiliyoruz. Yıllarca ben de böyle düşündüm, kutuplaşma üzerine yazılar yazdım. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Sineklerin Tanrısı- William Golding

Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.

21 Nisan günlük burç yorumları