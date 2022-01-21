Güne Başlarken | 21 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Alman hukuk şirketi “Westpfahl Spilker Wastl”ın (WSW) hazırladığı bir raporda, Katoliklerin eski ruhani lideri Papa 16. Benedikt, 1977'den 1982'ye kadar Almanya’nın Münih ve Freising kentlerinde başpiskoposken 4 çocuk istismarına göz yummakla suçlandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, aşı kartı uygulamasının 24 Ocak’ta uygulanacağını ve açık alanda uygulanan maske takma zorunluluğunun 2 Şubat'ta sona ereceğini açıkladı.

Mersin’de geceleri sıfır rakıma kadar eksilerde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte zirai don önlemi alan çiftçiler, örtü altında soba, açık bahçelerde ise lastik yakarak dumanlama yöntemiyle dona karşı nöbet tutmaya başladı.

Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.

ABD’de 6 Ocak 2021’deki kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ı ifade çağırarak soruşturmada gönüllü işbirliği yapmasını istedi.





Güne Dair Notlar

21 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 42 TL, euro ise 15, 20 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 10°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 3°C, 13°C Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Ankara, -5°C, 6°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Trabzon, 1°C, 10°C Akşam saatlerinde kar yağışlı Diyarbakır, -8°C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam

21 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Mesleki başarınızı perçinleyen bir konumdasınız. Büyük hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile, sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.

BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolü ele almak zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz

İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecek.

YENGEÇ: İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Yatırımlarınız gelişiyor.

ASLAN: Enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içindesiniz. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız. Çevrenin dikkatleri üzerinizde.

BAŞAK: İşyerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

TERAZİ: Partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, Sizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayacaksınız.

AKREP: İlginç fikirlerin doğrultusunda birçok organizasyonların ortaya çıkacak. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gün.

YAY: Sürekli değişim içindesiniz ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.

OĞLAK: Aşk ve ilişkilerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuç verecek. Yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Cazip kişiler ilginizi çekiyor.

KOVA: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem olacak.

BALIK: Karşı görüşteki insanlara tepkili olacak, tartışma yoluna gideceksiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda titiz davranacaksınız. Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecek.