Güne Başlarken | 21 Ocak 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Ocak 2022, Cuma 07:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Alman hukuk şirketi “Westpfahl Spilker Wastl”ın (WSW) hazırladığı bir raporda, Katoliklerin eski ruhani lideri Papa 16. Benedikt, 1977'den 1982'ye kadar Almanya’nın Münih ve Freising kentlerinde başpiskoposken 4 çocuk istismarına göz yummakla suçlandı.
- Fransa Başbakanı Jean Castex, aşı kartı uygulamasının 24 Ocak’ta uygulanacağını ve açık alanda uygulanan maske takma zorunluluğunun 2 Şubat'ta sona ereceğini açıkladı.
- Mersin’de geceleri sıfır rakıma kadar eksilerde seyreden hava sıcaklığı ile birlikte zirai don önlemi alan çiftçiler, örtü altında soba, açık bahçelerde ise lastik yakarak dumanlama yöntemiyle dona karşı nöbet tutmaya başladı.
- Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.
- ABD’de 6 Ocak 2021’deki kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ı ifade çağırarak soruşturmada gönüllü işbirliği yapmasını istedi.
Güne Dair Notlar
- 21 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13, 42 TL, euro ise 15, 20 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 10°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 3°C, 13°C Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı Ankara, -5°C, 6°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Trabzon, 1°C, 10°C Akşam saatlerinde kar yağışlı Diyarbakır, -8°C, 3°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam
21 Ocak günlük burç yorumları
KOÇ: Mesleki başarınızı perçinleyen bir konumdasınız. Büyük hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile, sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.
BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolü ele almak zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz
İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecek.
YENGEÇ: İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Yatırımlarınız gelişiyor.
ASLAN: Enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içindesiniz. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız. Çevrenin dikkatleri üzerinizde.
BAŞAK: İşyerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
TERAZİ: Partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, Sizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayacaksınız.
AKREP: İlginç fikirlerin doğrultusunda birçok organizasyonların ortaya çıkacak. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gün.
YAY: Sürekli değişim içindesiniz ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.
OĞLAK: Aşk ve ilişkilerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuç verecek. Yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Cazip kişiler ilginizi çekiyor.
KOVA: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem olacak.
BALIK: Karşı görüşteki insanlara tepkili olacak, tartışma yoluna gideceksiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda titiz davranacaksınız. Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecek.