Güne Başlarken | 21 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi. Detaylı oku.

Güne Dair Notlar

21 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,11 TL, euro ise 6,59 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 9°C çok bulutlu, yağmurlu İzmir, 9°C, 13°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 15°C yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 6°C yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 6°C, 10°C parçalı bulutlu Diyarbakır, 1°C, 13°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Alarmı ertelemeden uyanmak çok zor. Fakat 5 dakika daha, 5 dakika daha diye diye maalesef vücudu çok yoruyoruz. Aradaki o kısa uykular, derin olmadığı için bütün enerjimizi alıyor. Bu nedenle alarm ertelemeden direkt uyanmak, günü iyi geçirmek için çok önemli.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Hercai (ATV), Babil (Star TV)

Dizi önerisi: Blue Mountain State

Okunacak kitap önerisi: Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

Oynanacak oyun önerisi: Wolcen: Lords of Mayhem

Günün spor müsabakaları: Süper Lig- Sivasspor-Alanyaspor (20:00), Euroleague- Bayern Münih-Anadolu Efes (22:30)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Ağır Romantik, Küçük Kadınlar, The Gentlemen, Kirpi Sonic, Cesaretin Var mı Aşka?, Masallardan Geriye Kalan, Nasipse Olur, Akıllı Balık, Yeni Baştan

Diğer etkinlikler: Şebnem Ferah, Milyon Performance Hall Ankara'da sevenleriyle buluşuyor.

Çingeneler Zamanı Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sinop Kültür Merkezi

Günlük burç yorumları (21 Şubat 2020)

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak olayları ile konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak olayları ile konular sizi fazlasıyla meşgul edecek. BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir.

Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir. İKİZLER : Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz.

: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz. YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.

Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız. ASLAN: Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmamaya çalışın.

Siz doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmamaya çalışın. BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getirmek isteyeceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.

Bugün kendinizi kısıtlanmış hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getirmek isteyeceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor. TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda mantık arıyorsunuz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yapacak, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.

Ailenizle olan duygularınızda mantık arıyorsunuz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yapacak, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz. AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemler alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemler alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz. YAY: Maddi konularla ilgili bazı gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıklı ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak, çok sevineceksiniz.

Maddi konularla ilgili bazı gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıklı ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak, çok sevineceksiniz. OĞLAK : Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ay’ın konumu, maddi konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ay’ın konumu, maddi konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız. KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz. BALIK: Ay’ın konumu evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olanlara yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.

21 Şubat gününe damga vuran olaylar