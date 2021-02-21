Güne Başlarken | 21 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışması sonucu teslim olan bir teröristin ifadesi ile Gara’ya giden HDP’li vekili tespit ettiklerini belirterek, o kişinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka etki, aşka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız. Cesaretin yoksa çalmayacaksın kardeşim. Sen koskoca büyük takımların ya da başka takımın kaderiyle oynayamazsın" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.

Irak’ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, Amerika ile ortak menfaatlerinin görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan- kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.





Güne Dair Notlar

20 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,96 TL euro ise 8,44 TL.

6,96 ise 8,44 Gram altın 399 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 9°C Antalya, Parçalı bulutlu. 8°C, 15°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -9°C, 5°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 1°C, 9°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. -3°C, 8°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bir adam hayat boyu çalışıyor çabalıyor, kendine bir servet yapıyor. Ölmeden önce de bu serveti bir derneğe bağışlıyor. Adam ölünce yeğenleri çıkıyor ve o servette hak iddia ediyor!! Çocuğu değil, çoluğu değil. Bir tek bana mı acayip geliyor bu? Seyfi Dursunoğlu’ndan bahsediyorum, evet! Namı diğer Huysuz Virjin’den. Geçtiğimiz temmuzda vefat eden Dursunoğlu, ölmeden önce tüm birikiminin (15 milyon TL olduğu söyleniyor) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet ediyor. Şirin Sever'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Doğan Cüceloğlu- Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

“Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm dönemler yaşadım. Şimdi hayatım anlamlı, coşkulu ve şükür duygusuyla dopdolu... Neden? İçinde yaşadığım koşulların iyileşmesinden mi? Geliştirdiğim farkındalıkların sonucu mu?”





21 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konulara müdahale edemediğiniz için agresif olabilirsiniz. Karşılıklı iletişimi yüksek seviyede tutmaya çalışın.

BOĞA: Zihinsel faaliyetlerin dağınık seyretmemesi içi, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var. Beklenen performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Bugün ertelediğiniz konuları yeniden ele alabilirsiniz.

İKİZLER: Emir almaktan hoşlanmadığınız için bazı konuya tepki gösterebilirsiniz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınızda kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Sadece dengeli davranmalısınız.

YENGEÇ: Şartları kendi lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. Finans konularıyla ilgili özellikle yeni bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz.

ASLAN: Düşüncelerinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazanç ve sözleşmelerin gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmanız gerekecek. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

BAŞAK: Olumsuz olaylardan sıkıldığınız için bazen duygularını kendinize saklamayı yeğliyorsunuz ve güven duygunuzun gelişmesini bekliyorsunuz. İniş ve çıkışlarınızı dengeleyeceğiniz bir gün.

TERAZİ: Ortaklıklar konusunda sizden yaşça büyük kişilerin desteğini göreceksiniz. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gündesiniz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullanarak daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Çevrenize duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek. Para durumunuz olumlu gelişiyor.

YAY: Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işlerde kendinizi yenileyip farklı konularda da yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerji önemli olacak.

OĞLAK: İş yaşantındaki zorlukların üstesinden gelebilecek bir gündesiniz. Disiplinli davranmakla birçok fırsatı kendinize çekeceksiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Ortaklıklar konusunda çok dikkatli olun.

KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Duygularınız karışık olduğu için hata yapmaktan korkuyorsunuz. Esnek düşünceler içinde olmanız rağmen bugün çevrenizi şaşırtıyorsunuz.

BALIK: İş anlamında ses getirecek olaylar zincirini başlatabilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.