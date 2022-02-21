Güne Başlarken | 21 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya’nın Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük savaşı planladığını söyledi. Johnson, planın bazı açılardan çoktan başladığını belirtti.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı.

Ordu’nun İkizce ilçesinde yaşlı bir vatandaş, evinin kabukluğunda ölü bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güne Dair Notlar

21 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13, 58 TL, euro ise 15, 43 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 13°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu Trabzon, 8°C, 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 15°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma





21 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve belli bir hedef seçmelisiniz. İsteklerinize daha sıkı sarılmalısınız.

BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınızın zararlı olabileceğini aslında fark ediyorsunuz.

İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içindesiniz ve ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız.

YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdeliyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Bazı kişilerin özelliklerine ve size kazandıracağı prestije değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Fırsatların sunulacağı bir gün.

BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğrayınca kendinizi geriye çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.

TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlar konusunda pürüzler çıkabilir. Olayları yeniden gözden geçirmelisiniz.

AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli, kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken çekingen davranabilirsiniz.

YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.

KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli olmalısınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İlginç bir gün. Hayal gücünüzü kurgulamaktan vazgeçin.

BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve onlarla ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmıyorsunuz ama gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.