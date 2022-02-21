Güne Başlarken | 21 Şubat 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Şubat 2022, Pazartesi 07:40 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya’nın Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük savaşı planladığını söyledi. Johnson, planın bazı açılardan çoktan başladığını belirtti.
- ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
- Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı.
- Ordu’nun İkizce ilçesinde yaşlı bir vatandaş, evinin kabukluğunda ölü bulundu.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Güne Dair Notlar
- 21 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13, 58 TL, euro ise 15, 43 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 13°C, 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu Trabzon, 8°C, 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 15°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş
FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma
21 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ: Çevreyle ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve belli bir hedef seçmelisiniz. İsteklerinize daha sıkı sarılmalısınız.
BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Egolarınızın zararlı olabileceğini aslında fark ediyorsunuz.
İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içindesiniz ve ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız.
YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdeliyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen gösterirseniz olay kendiliğinden düzelecektir.
ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Bazı kişilerin özelliklerine ve size kazandıracağı prestije değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Fırsatların sunulacağı bir gün.
BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için hayal kırıklığına uğrayınca kendinizi geriye çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.
TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlar konusunda pürüzler çıkabilir. Olayları yeniden gözden geçirmelisiniz.
AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli, kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken çekingen davranabilirsiniz.
YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız onun fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.
OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklanacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.
KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız davranışlarınızda temkinli olmalısınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İlginç bir gün. Hayal gücünüzü kurgulamaktan vazgeçin.
BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve onlarla ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz, tenkit edilmekten hoşlanmıyorsunuz ama gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.