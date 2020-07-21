Güne Başlarken | 21 Temmuz 2020
Güne Başlarken'de hem gün içerisinde işine yarayacak hem de sabah sabah kafanı dağıtacak bilgiler bulabilirsin. İşte Posta ile Güne Başlarken.
21 Temmuz 2020, Salı 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hakkari Çukurca'da şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
- Muğla’da 4 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi için emniyet ve jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Genç kızın yakın çevresinin bilgilerine başvuran özel ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.
- İngiltere'de, Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi.
- 21 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 86 TL, euro ise 7, 84 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 29°C Parçalı bulutlu Antalya, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 24°C, 28°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 42°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Burçlar hayvanları etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler?
İngiliz astrolog Jessica Adams, evcil hayvanların, burçlarından nasıl etkilenebileceğini anlattı. Aslan burcu kediler aynaya bakmayı severken, düşünceli Balık burcu kedisi ise, suyla oynamayı çok seviyor. Şimdi ise Merkür retrosu nedeniyle evcil hayvanların garip davranışlar sergileme dönemi.
İşte burçların hayvanlara etkisi
Televizyonda ne var?:
Çarkıfelek (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV), Çalgı Çengi İkimiz (FOX)
Günlük burç yorumları (21 Temmuz 2020)
- KOÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için güce ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.
- BOĞA: Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınız olan bir gündesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız.
- İKİZLER: Yönetici gezegeniniz iletişimden sorumlu Merkür, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
- YENGEÇ: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissediyorsunuz. Bu da sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratabiliyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gün. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz.
- ASLAN: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bugün birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
- BAŞAK: İçinizdeki enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce iyi düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili anıları paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla çevrenizle paylaşıyorsunuz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkiliyorsunuz.
- AKREP: Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinden etkilenecek ve düşüncelerinize yeni bir bakış açısı getireceksiniz. Derin düşünmekten sıkıldığınızda geçmişteki tercübelerinizi örnek almalı ve korkmamalısınız.
- YAY: Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Maddi kaygılarınızı yenmek istiyorsanız bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı artıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz.
- OĞLAK: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Bugün Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmalısınız.
- KOVA: Duygu dolu bir gün sizi bekliyor. Karşılaştığınız olaylara alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugün daha kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.
- BALIK: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz. Kinci tarafınızı törpülemelisiniz.
21 Temmuz gününe damga vuran olaylar
- Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması 1774
- Yazar Ernest Hemingway doğdu. 1899
- Trans-Sibirya demiryolu tamamlandı. 1904
- Tifüs salgını; 400 yeni tifüs vakası görüldüğü açıklandı. 1943
- Genel seçimler yapıldı. Seçim açık oy, gizli sayımla ve çoğunluk sistemi esasına göre yapıldı. 465 milletvekilliğinden 395'ini Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Demokrat Parti meclise 66 milletvekili sokabildi. 1946
- Profesörlerin siyasete katılmasını önlemek için Üniversite Kanunu'nda değişiklik yapıldı. 1953
- Barselona'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 1500 metrede Ekrem Koçak rekor kırarak birinci oldu. 1955
- Kars'ta bir yanardağ faaliyete geçti. Sütlübiyan dağında iki krater oluştu. Yanardağın tehdit ettiği Pernavut nahiyesi boşaltıldı. 1959
- İstanbul'da 500 şoför sessiz yürüyüş yaptı. 1965
- Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. 1967
- Amerika Birleşik Devletlerine ait Apollo 11 uzay aracı Ay'a indi. Neil Amstrong Ay'a ayak basan ilk insan oldu. 1969
- Aydın'ın Karacasu İlçesi Geyre köyünde Aphrodisias kazılarında ele geçen buluntuların sergilendiği bir müze açıldı. 1979
- Milli Eğitim Şurası'nda ilkokullara birinci sınıftan itibaren uygulamalı din dersi konması, üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine karışılmaması kabul edildi. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel kararı sonraki gün geri çevirdi. 1988
- Fransa'da Yargıtay, zinayı "bireysel özgürlük" olarak tanımladı. 2000
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