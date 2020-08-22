Güne Başlarken | 22 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 100 yıl önce ortaya çıkan İspanyol gribi ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) karşılaştırarak, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını (Kovid-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" dedi.

Sağlık durumu veya yaşı nedeniyle çalışamayan, bu yüzden de hiç geliri olmayanlara devlet el uzatıyor. Bu kişilere ihtiyaçlarının belli bir kısmını karşılaması için aylık bağlanıyor.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla oldu

Kadıköy’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

Güne Dair Notlar

20 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,34 TL, euro ise 8,63 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 20°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 39°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın doğu ilçeleri ile zamanla batısında yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. 21°C, 26°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 34°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Sinema: Harry Potter ve Ateş Kadehi (KANAL D), Sinema: Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (STAR), Sinema: Bal Kaymak (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Sinema: Bizim İçin Şampiyon (FOX)

Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2020)

KOÇ: Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin sizi olan davranış şekillerinden anlamlar çıkarmanız mümkün.

Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin sizi olan davranış şekillerinden anlamlar çıkarmanız mümkün. BOĞA : Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için çevrenizden takdir topluyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz.

: Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için çevrenizden takdir topluyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen yorgunsunuz. İKİZLER: Duygusal yaşantınızda hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir gün.

Duygusal yaşantınızda hareketlenme söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir gün. YENGEÇ: Disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu gün olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarır, kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir. Sabırlı olun.

Disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu gün olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarır, kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecektir. Sabırlı olun. ASLAN: Duygularınızı açıklamakta cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız. Disiplininiz mükemmel, hızla ilerliyorsunuz.

Duygularınızı açıklamakta cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız. Disiplininiz mükemmel, hızla ilerliyorsunuz. BAŞAK : Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı ve renkli fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı ve renkli fikirlerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün onlarla ortak bir proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız. TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz. AKREP: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.

Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Mesleki anlamda kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz. YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe herkesin sorunlarından etkileneceksiniz. Bugün dostlarınızın sizden beklediği birtakım destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.

Duygusal konuların sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe herkesin sorunlarından etkileneceksiniz. Bugün dostlarınızın sizden beklediği birtakım destekleri kendi imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz. OĞLAK: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz. Yakın çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyeceksiniz. Olumlu düşünmeniz sayesinde başarılı oluyorsunuz. Yakın çevrenizle fikir birliği içindesiniz. KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacaksınız. İstediğiniz başarıyı elde etmek için gücünüzü ortaya koymalı, detayları sağlamalı ve adımlarınızı sıkı atmalısınız.

Bugün, duygularınız sizi olumlu şekilde etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacaksınız. İstediğiniz başarıyı elde etmek için gücünüzü ortaya koymalı, detayları sağlamalı ve adımlarınızı sıkı atmalısınız. BALIK: Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek. Karşılıklı güvenle önemli aşamalar kaydedeceksiniz. Birçok paylaşım söz konusu olacak.

22 Ağustos gününe damga vuran olaylar