Güne Başlarken | 22 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Van’da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 2 katlı binanın arka duvarının üzerine branda ile örülen ve ’şok ev’ olarak adlandırılan küçük bir mekanda gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anını gazeteciler saniye saniye görüntülerken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, operasyonu polis helikopterinden takip etti.

Süper Lig'de 2. hafta maçında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

Fenerbahçe Kulübü, Almanya’nın Leipzig ekibinde forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth’un transferi konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 82’ye yükseldiğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

22 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,49 TL euro ise 9,94 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 34°C Ankara, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu. 17°C, 31°C Trabzon, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

22 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Aile içi aktiviteler için uygun bir gün olacak. Arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevreniz çok önemli.

BOĞA: Gireceğiniz ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemenizi isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine olaylara daha sıcak bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. Değişimler canınızı sıkabilir.

İKİZLER: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir ama karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda yeniliklere ihtiyacınız var.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz daha da artıyor.

ASLAN: Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilere yansıtıyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan çevrenizi sorguluyorsunuz. Olaylara farklı felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: Taviz vermek isteyecek kişiliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşama tarzını benimsemek isteyeceksiniz. Birlikte çalışacağınız kişilerin size yaklaşımlarını önemsemelisiniz.

TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Bazı kişilerle geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzun süredir beklediğiniz altyapıyı hazırlamak zorundasınız.

AKREP: Birçok konu karmaşık şekilde karşınıza çıkabilir. Siz derin düşüncelerin insanısınız. Fazla sorumluluk aldığınızda aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Olayları hızlı kombine edebiliyorsunuz.

YAY: Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için her türlü donanıma sahipsiniz ama kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin üzerinizde hak iddia etmesine izin vermeyeceksiniz.

OĞLAK: Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çevrenize sakin davranırsanız kazanacaksınız.

KOVA: Bugün, maddi ve manevi olarak iyi bir gün. Yönetici gezegeninizin size zorluk çıkarmasıyla arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşanabilir. Yaşamınızda huzursuz olmak için neden yok.

BALIK: Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Çelişkiler sizi zor durumda bırakacak.