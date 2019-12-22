Güne Başlarken | 22 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 22 Aralık günü saat 07.50’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,58 TL civarında seyrediyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 0°C, 12°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu. 14°C, 19°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 11°C, 17°C

Adana: Parçalı bulutlu. 8°C, 19°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 11°C, 16°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 18°C

Trabzon: Az bulutlu ve açık. 8°C, 17°C

Erzurum: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. -7°C, 4°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. -1°C, 13°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün POSTA şiiri Trabzon'da yaşayan Mustafa Hoşoğlu'ndan.

KOÇ: İşlerinizde daha temkinli ve detaycı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli, olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri hesaplamalısınız. Karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz.

BOĞA: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Şartları ciddi bir bakış açısıyla değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edeceğiniz bazı konularda emin adımlarla ilerlerken sitemlere aldırmayın.

İKİZLER: Arkadaşlarınızla yapacağınız ortak çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda karşı taraftan beklediğiniz güven duygusunu ispat edebilecekler.

YENGEÇ: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekinip hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz. Planlarınızı önemsemek zorundasınız.

ASLAN: Aşk ve çevre ilişkilerini karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

BAŞAK: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedecek, etkileneceksiniz.

TERAZİ: Kazançlarınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfedeceksiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi öne çıkarmalısınız.

AKREP: Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken, çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bazı özellikleriniz sizi daha cazip kılacak. Ay’ın bulunduğu konum sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

YAY: İlişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden sadakat ve huzur bekliyorsunuz. Çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

OĞLAK: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün, Güneş kişisel evinizde ilerliyor ve maddi konularda dikkatli ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor. Disiplinlisiniz.

KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimler canınızı sıkabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecek. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Ama eleştirilere karşı açık değilsiniz. Keyifli sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Sevgilim 20, ben 25 yaşındayım. Bir yıldır ilişkiye giriyoruz. Ama ondan sürekli akıntı ve çok ağır, pis bir koku geliyor. İlaç, fitil kullandı, geçmiyor. Kalıcı bir çözüm var mı? Cevaplar için tıklayın...

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