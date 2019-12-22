Güne Başlarken | 22 Aralık 2019
Kışın kendini hissettirdiği ve havaların soğudu şu günlerde sımsıcak bir pazar dileyerek güne başlayalım. Bu pazar gününe keyif katmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?
Bankalararası piyasada 22 Aralık günü saat 07.50’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,58 TL civarında seyrediyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Ege Bölgesinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) ve kuvvetli fırtına (60-80 yer yer 100 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 0°C, 12°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu. 14°C, 19°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı. 11°C, 17°C
Adana: Parçalı bulutlu. 8°C, 19°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 11°C, 16°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 18°C
Trabzon: Az bulutlu ve açık. 8°C, 17°C
Erzurum: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. -7°C, 4°C
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. -1°C, 13°C
Günün POSTA şiiri :)
Günün POSTA şiiri Trabzon'da yaşayan Mustafa Hoşoğlu'ndan.
22 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:
KOÇ: İşlerinizde daha temkinli ve detaycı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli, olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri hesaplamalısınız. Karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz.
BOĞA: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Şartları ciddi bir bakış açısıyla değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edeceğiniz bazı konularda emin adımlarla ilerlerken sitemlere aldırmayın.
İKİZLER: Arkadaşlarınızla yapacağınız ortak çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda karşı taraftan beklediğiniz güven duygusunu ispat edebilecekler.
YENGEÇ: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekinip hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz. Planlarınızı önemsemek zorundasınız.
ASLAN: Aşk ve çevre ilişkilerini karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.
BAŞAK: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Duygularınızı gizlemeyi tercih ederek karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedecek, etkileneceksiniz.
TERAZİ: Kazançlarınızı sorgulamak yerine enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfedeceksiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi öne çıkarmalısınız.
AKREP: Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken, çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bazı özellikleriniz sizi daha cazip kılacak. Ay’ın bulunduğu konum sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.
YAY: İlişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden sadakat ve huzur bekliyorsunuz. Çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.
OĞLAK: Yapmanız gereken birçok iş sizi bekliyor ve sorumluluğunuz arttıkça kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün, Güneş kişisel evinizde ilerliyor ve maddi konularda dikkatli ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor. Disiplinlisiniz.
KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimler canınızı sıkabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız.
BALIK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecek. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Ama eleştirilere karşı açık değilsiniz. Keyifli sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.
Günün sorusu
Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:
Sevgilim 20, ben 25 yaşındayım. Bir yıldır ilişkiye giriyoruz. Ama ondan sürekli akıntı ve çok ağır, pis bir koku geliyor. İlaç, fitil kullandı, geçmiyor. Kalıcı bir çözüm var mı? Cevaplar için tıklayın...
Bugün;
- İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü. 1453
- İlk yolcu taşıyan demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı. 1829
- Fyodor Dostoyevski son anda idamdan döndü. 1849
- Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası Fransa'da başladı. 1894
- Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumiere kardeşlerdi. 1895
- Harbiye Nazırı ve Erkanı Harbiye Umumiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı. Harekat yaklaşık 90 bin askerin ölümüyle sonuçlandı. 1914
- Almanya'da Reichstag (parlamento binası) yangınını çıkaran Van der Lubbe idama mahkûm oldu. 1933
- Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı. 1938
- İlk kez bir goril doğal ortamı dışında, bir hayvanat bahçesinde doğum yaptı. Esaret altında doğan gorile 'Colo' adı verildi. 1956
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu. 1962
- Lakonia adlı yolcu gemisi Madeira adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü. 1963
- İngiltere'de tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu. 1965
- Madonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi. 2000