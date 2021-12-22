Güne Başlarken | 22 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Türkiye, 2021 yılının son aylarını dövizdeki kur yükselişi ile temel tüketim ürünleri başta olmak üzere, otomotiv, perakende, teknoloji ve daha pek çok sektörde gelen zamlarla geçirdi. Cumhurbaşkanı’nın TL’ye destek açıklamalarının ardından ise kur hızla geriledi. Şimdi vatandaş bu düşüşün, fiyatlara da aynı hızda indirim olarak yansımasını bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan 2 üniversite öğrencisi kazayı yara almadan atlattı.

Güne Dair Notlar

22 Aralık günü saat 7.35'te dolar 12,41 TL, euro ise 14,04 TL.

Hava durumu ise şöyle: stanbul, 0°C, 5°C Kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı Antalya, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, -6°C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 2°C, 6°C Karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, -2°C, 5°C Karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV : 20.00 Yerli Dizi: Annemizi Saklarken, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman,

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar

22 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bu dönem size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu daha sonra başınızı ağrıtacak. Sır saklamanız gerektiğini öğrenmelisiniz.

BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılardan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. İnatçı yönlerinize dikkat.

İKİZLER: Çok gezerek ve araştırarak bir konuyu öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az kişi vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak herkese yardım edebileceğinizin farkındasınız. Bugün, çevrenize ters düşebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinize daha fazla güvenmenin ve bazı sorunları aşmanın zamanının geldiğini görüyorsunuz. Çalışma evinizdeki savaşçı gezegen Mars size çok şey öğretecek. Duygusallığı bırakmalısınız.

ASLAN: Zamanınızı boşa harcamak istemediğiniz için bugün çevrenize duyarsız davranacaksınız. Bencillikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerleyin. Çevrenizin hakkınızda söylediklerine aldırmamalısınız.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplini bozmamalısınız. Bugün enerjinizi dağıtmak istemiyorsunuz. Başarı her geçen gün çok daha fazla şekilde size yaklaşıyor. Çevrenizden istemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.

TERAZİ: Hiçbir şekilde dengelerinizi bozmak istemediğiniz için çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilir. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok daha çabuk görebiliyorsunuz.

AKREP: Arkadaşınıza duygusal tepki gösterebilirsiniz. Bunaldığınızda sorumluluktan kaçmak istiyorsunuz. Ama sahiplenme duygunuz yüzünden başaramıyorsunuz. Yollardan alacağınız haberlere şaşırmamalısınız.

YAY: Bugün harcamalarınıza dikkat edin. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmayı bilmediğiniz için çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün her konuda dikkatli olmalısınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmeye devam edin. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

KOVA: Başarıyı amaç haline getirdiğiniz için daima zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin geldiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak hoşunuza gidecek.

BALIK: Bugün duygularınız yoğun. Dengelerinizi altüst eden düşünceleri beslemekten yorulmuyorsunuz. Zamanınızı iyi kullanmalısınız. Karşıt bolluk gezegeni Jüpiter’in sunacağı fırsatları görmenizde yarar var.