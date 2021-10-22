Güne Başlarken | 22 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Ekim 2021, Cuma 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ‘Hastalara ait kan ve idrar tetkikleriyle' sahte engelli raporu çıkartan çeteye dava açıldı. Davada 23 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri suretiyle dolandırıcılık' suçundan ceza verilmesi istendi.
- Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi.
- Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C, D, E ve H gruplarında 8 maç yapıldı.
- Muğla'nın Menteşe ilçesinde, altın kaplamayla yapılan sembolik "Muğla Saraylısı" tatlısının dilimi 5 bin liradan alıcı buldu.
- İngiltere’de kadınlara iğneli saldırı kabusu yaşanıyor. Gece eğlenmeye çıkıp sabah iğne iziyle uyanan kadınların sayısı artıyor.
Güne Dair Notlar
- 22 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,53 TL, euro ise 11, 08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 19°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 4°C, 21°C Az bulutlu Trabzon, 11°C, 20°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 9°C, 26°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Sinema: Arapsaçı, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru
Günün köşe yazısı
75 yıllık çok partili rejim denememiz, değişik müdahalelerle kırılmaya uğradı. İlk müdahale 1946 seçimlerinde yapıldı. Muhalefetteki Demokrat Parti kazanmasın diye devletin imkanları kullanıldı. O seçim, ilk tek dereceli seçimdi. Yani seçmen oyunu ikinci derecedeki seçmene havale etmeden doğrudan kullandı. Yine o seçimde ilk değil ama son defa oylama açık, sayım gizli yapıldı. 1950 yılında gizli oy kullanma yöntemine geçildi: Sandıklar artık seçmenin önünde açılıp sayılıyordu. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
22 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Karşıt burcunuzda ilerleyen savaşçı Mars’tan olumlu etki alıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle güç birliği içinde olacaksınız. Takıldığınız konulara yoğunlaşmak yerine çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.
- BOĞA: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecek. Enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Partnerinizle yeni bir vizyon geliştireceksiniz.
- İKİZLER: Merkür’ün iletişimde size vereceği sıkıntıları görmezden gelmeyin. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikme yaşayacaksınız. Başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Ani sürprizlere hazır olun.
- YENGEÇ: Enerjinizi ortak görüşlerinizle buluşturup özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Yüksek bir performans sergileyeceğinizden emin olabilirsiniz. Sosyalleşmenin geriye dönüşlerini olumlu bir şekilde göreceksiniz.
- ASLAN: Bugün, duygularınızda ısrarcı davranacak ve kendi isteklerinize her şeyden fazla önem vereceksiniz. Maddi isteklerinizin ağır basması sonucunda kazançlarınız konusunda farklı araştırmalar içinde olacaksınız.
- BAŞAK: Esprili zekanızı yeteneklerinizle birleştirerek etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Bugün, girişimci yapınızla dikkat çekecek ve çevrenizden yoğun bir ilgi göreceksiniz. Entelektüel konularda yeni açılımlar söz konusu.
- TERAZİ: İnce hesaplar peşindeyken detaylar çok önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay değil. Çevrenizi ve kendinizi sorgulayarak haklı çıkmaya çalışıyorsunuz.
- AKREP: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Yaratıcılığınız yine ön planda olacak ve fark edileceksiniz. Kendi düşüncelerinizden başka hiç kimseye inanmadığınız için çoğu kez yardım almaktan hoşlanmıyorsunuz.
- YAY: Duygusal bağınızı güçlü tutmalısınız. İletişimdeki başarınızı karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Motivasyonunuz çevresel faktörlerle paralel gidiyor.
- OĞLAK: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantıklı şekilde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi olayları düşünmek zorunda kalacaksınız.
- KOVA: Çalıştığınız kişilerin farklı yönlerini görecek ve iş birliği içine gireceksiniz. Düşüncelerinizi süzgeçten geçirerek hata yapmak istemiyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda kendinizi zorlamayın.
- BALIK: Bugün, düşüncelerinizi paylaşma konusunda istekli sayılmasınız. Sorulmadıkça konuşmuyor ve bulunduğunuz ortamlardan çabuk sıkılıyorsunuz. Partnerinizin önerilerine önem verin. O size güç verecek.