Güne Başlarken | 22 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

‘Hastalara ait kan ve idrar tetkikleriyle' sahte engelli raporu çıkartan çeteye dava açıldı. Davada 23 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri suretiyle dolandırıcılık' suçundan ceza verilmesi istendi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C, D, E ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, altın kaplamayla yapılan sembolik "Muğla Saraylısı" tatlısının dilimi 5 bin liradan alıcı buldu.

İngiltere’de kadınlara iğneli saldırı kabusu yaşanıyor. Gece eğlenmeye çıkıp sabah iğne iziyle uyanan kadınların sayısı artıyor.

Güne Dair Notlar

22 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,53 TL, euro ise 11, 08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 19°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu ve açık Ankara, 4°C, 21°C Az bulutlu Trabzon, 11°C, 20°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 9°C, 26°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Sinema: Arapsaçı, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

Günün köşe yazısı

75 yıllık çok partili rejim denememiz, değişik müdahalelerle kırılmaya uğradı. İlk müdahale 1946 seçimlerinde yapıldı. Muhalefetteki Demokrat Parti kazanmasın diye devletin imkanları kullanıldı. O seçim, ilk tek dereceli seçimdi. Yani seçmen oyunu ikinci derecedeki seçmene havale etmeden doğrudan kullandı. Yine o seçimde ilk değil ama son defa oylama açık, sayım gizli yapıldı. 1950 yılında gizli oy kullanma yöntemine geçildi: Sandıklar artık seçmenin önünde açılıp sayılıyordu. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...





22 Ekim günlük burç yorumları