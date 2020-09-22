Güne Başlarken | 22 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Bolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdunda karantinaya alındı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

ABD yönetimi, Savunma Bakanlığı'nın da içinde olduğu birçok İranlı kurum ve kişinin yanı sıra İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu da yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Uygun'un olay yerine taksi ile gittiği belirlenirken, şoförün emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.

Güne Dair Notlar

22 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7, 63 TL, euro ise 8, 98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 14°C, 28°C Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Somer Sivrioğlu - Anadolu - Türk Mutfağında Bir Macera

Akşam ne izlesek?

Hekimoğlu (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Menajerimi Ara (Star TV), Baraj (FOX), MasterChef Türkiye (TV8)

Günlük burç yorumları (22 Eylül 2020)