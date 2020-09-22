Güne Başlarken | 22 Eylül 2020
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22 Eylül 2020, Salı 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Bolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdunda karantinaya alındı.
- Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
- ABD yönetimi, Savunma Bakanlığı'nın da içinde olduğu birçok İranlı kurum ve kişinin yanı sıra İran ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu da yaptırım listesine aldığını duyurdu.
- Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Uygun'un olay yerine taksi ile gittiği belirlenirken, şoförün emniyette ifadesinin alındığı öğrenildi.
Güne Dair Notlar
- 22 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7, 63 TL, euro ise 8, 98 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 23°C, 31°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 14°C, 28°C Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 25°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Somer Sivrioğlu - Anadolu - Türk Mutfağında Bir Macera
Akşam ne izlesek?
Hekimoğlu (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Menajerimi Ara (Star TV), Baraj (FOX), MasterChef Türkiye (TV8)
Günlük burç yorumları (22 Eylül 2020)
- KOÇ: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesile kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
- BOĞA: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
- İKİZLER: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirip duygusal bağlantılardan kurtulmayı deneyin. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
- YENGEÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Ama konu mantık olunca kafanız gayet iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.
- ASLAN: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuca kavuşturacaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- BAŞAK: Haklarınızı savunmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz. İnatçı yapınız yüzünden her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi yapmıyorsunuz.
- TERAZİ: İş yerinde enerjinizi doğru kullanacağınız bir gün. Olup biten her şeyi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel. Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılımlarınızı artık yapmalısınız.
- AKREP: Yeni iş atılımları için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranışlardan ve abartıdan vazgeçmelisiniz. Alışkanlıklarınızda ısrar etmeyin. Ufkunuz açık.
- YAY: Yapacağınız tüm işlerde kenkanadinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.
- OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünüyorsunuz. Ama bazen her şeyi fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Ilımlı yaklaştığınız bir konuda çalışırken küçük duygusal bir takıntı değişime neden olabiliyor.
- KOVA: Sosyal ilişkilerinizde bazı duygusal ihtiyaçlarınız var. Bunların karşılanması konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınız bu durumu fark edip size yardım ellerini uzatacaklar. Bugün, çevrenizin kalabalığı sizi yorabilir.
- BALIK: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizdeki dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
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