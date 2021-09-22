Güne Başlarken | 22 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

İspanya'daki Cumbre Vieja Yanardağı, 25 bin depremin ardından faaliyete geçmişti. 6 bin kişinin tahliye edildiği ve 190 evin küle döndüğü felakette, İspanya Turizm Bakanı Maroto ise yaptığı açıklama ile tepki çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayına sunulması planlanan Paris İklim Anlaşması'na ilişkin, "İklim değişikliğiyle mücadele noktasında atılacak bu tarihi adımın, ülkemize, milletimize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

22 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,62 TL, euro ise 10,11 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 21°C Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Yargı, Star TV: 20.00 Sinema: Olanlar Oldu, ATV: 20.00 Sinema: Cinayet Süsü, Show TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı,

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali, TV8: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali

Günün köşe yazısı

Türkiye nüfusunun yüzde 15.6’sını 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor. Ülke genelindeki genç sayısı yaklaşık 13 milyon. Belirlediğimiz hedeflere bu nesil ile ulaşacağız. Peki, gelecekte bizi temsil edecek ve hedeflere ulaştıracak gençliği yetiştirmeyi başarabildik mi? Günümüz gençliğinin aşması gereken çok önemli sorunları var. Bugünün gençliği bizi yarınlara taşıyacak, toplumu ileri götürecek güçten yoksun olarak geliyor. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...

22 Eylül günlük burç yorumları