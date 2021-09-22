Güne Başlarken | 22 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İspanya'daki Cumbre Vieja Yanardağı, 25 bin depremin ardından faaliyete geçmişti. 6 bin kişinin tahliye edildiği ve 190 evin küle döndüğü felakette, İspanya Turizm Bakanı Maroto ise yaptığı açıklama ile tepki çekti.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayına sunulması planlanan Paris İklim Anlaşması'na ilişkin, "İklim değişikliğiyle mücadele noktasında atılacak bu tarihi adımın, ülkemize, milletimize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
- İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti.
- İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 22 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,62 TL, euro ise 10,11 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 23°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 21°C Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Yargı, Star TV: 20.00 Sinema: Olanlar Oldu, ATV: 20.00 Sinema: Cinayet Süsü, Show TV: 20.00 Yerli Dizi: Yalancı,
FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali, TV8: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali
Günün köşe yazısı
Türkiye nüfusunun yüzde 15.6’sını 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor. Ülke genelindeki genç sayısı yaklaşık 13 milyon. Belirlediğimiz hedeflere bu nesil ile ulaşacağız. Peki, gelecekte bizi temsil edecek ve hedeflere ulaştıracak gençliği yetiştirmeyi başarabildik mi? Günümüz gençliğinin aşması gereken çok önemli sorunları var. Bugünün gençliği bizi yarınlara taşıyacak, toplumu ileri götürecek güçten yoksun olarak geliyor. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...
22 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Eski duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin desteğini hissedecek ve kendinizi rahatlatacaksınız.
- BOĞA: Sizi fark etmemek imkansız. Bulunduğunuz ortamlara neşenizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımını görmezden gelmeyin. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.
- İKİZLER: Kendinizi ifade etmesini iyi biliyorsunuz. Bugün hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.
- YENGEÇ: Çok yönlü kişiliğinizi vurgulamak istiyor ve çalışmalarınızda başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Bugün çevreyle ilişkilerinizde belli bir disiplin istiyorsunuz. Kaprisli değilsiniz ama karışık işlere de tahammülünüz yok.
- ASLAN: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi gündemde. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen işlere hazırsınız. Mide sorunlarınız var.
- BAŞAK: Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün. Kendinizi ifade ederken baskıcı kişilere karşı tepkili davranacaksınız. Yaşamınızla ilgili en temel öğeler için bile çarpışma zorunluluğu hissediyorsunuz.
- TERAZİ: İş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Verilmiş sözlerinizi unutmayın ve hatırlatmalara da kızmayın.
- AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli olacak. Orijinal fikirli kişilerin sağlayacağı motivasyon iyi gelecek.
- YAY: Sevdiklerinize karşı duygusal davranma ihtiyacı içindesiniz. Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz bir protesto içindesiniz. İnançlarınız doğrultusunda hareket ederek yaşamı çok güzel sorguluyorsunuz.
- OĞLAK: Yakın çevrenize sevgi göstermekte zorlanacaksınız. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacağınız bir gün. Birçok davete katılıp mutlu hissedeceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dönem.
- KOVA: Siz değişik işler yapmak istiyorsunuz. Fazla işten zarar görmek istemiyor ve maddi konularda aceleci davranmaktan kaçıyorsunuz. Çelişkilerden kurtulmalı ve kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.
- BALIK: Fark edilme çabasında olacağınız bugün duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden anlayış beklemenize rağmen duygusal çatışmalardan kaçamayabilirsiniz. Dikkatli olun.