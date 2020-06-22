Güne Başlarken | 22 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynan mücadelede 55’inci dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.5 km olduğu belirtildi.

Güne Dair Notlar

22 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 27°C Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 16°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 15°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Zalim İstanbul (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Sefirin Kızı (Star TV)

Film önerisi: The Terminal - 2004

Kitap önerisi: Bir At Bara Girmiş - David Grossman

Günlük burç yorumları (22 Haziran 2020)

KOÇ : Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Küçük işlere takıldığınız için zaman kaybediyorsunuz. Bugün yaşadığınız iç sıkıntınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengeleri kurmaya çalışın.

: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Küçük işlere takıldığınız için zaman kaybediyorsunuz. Bugün yaşadığınız iç sıkıntınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengeleri kurmaya çalışın. BOĞA: İlişkilerinizde dengeyi bulabilmeniz gün geçtikçe zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.

İlişkilerinizde dengeyi bulabilmeniz gün geçtikçe zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek. İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve siz aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz. Bu sadece sizin hatanız.

Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve siz aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz. Bu sadece sizin hatanız. YENGEÇ : Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir. ASLAN : Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor. BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Yakın dostlarınızla ortak bir çalışma ortamı bulacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Yakın dostlarınızla ortak bir çalışma ortamı bulacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün. TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinize koşuyorsunuz. Önünüze yeni fırsatlar çıkacak.

Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven biri olarak duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinize koşuyorsunuz. Önünüze yeni fırsatlar çıkacak. AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.

Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız. YAY : Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan istekler sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan istekler sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak. OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Bu sayede partnerinizle ilişkiniz güzelleşecek.Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

Romantik yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Bu sayede partnerinizle ilişkiniz güzelleşecek.Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız. KOVA: Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.

Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz. BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz sürece her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

22 Haziran gününe damga vuran olaylar

Türkiye'de azınlık cemaatlerinden sekiz ruhani lidere geçici olarak ayin ve mabetler dışında dini giysilerle dolaşma izni verildi. 1935

23 yaşındaki Joe Louis 1908'den o güne kadar dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazanan ilk siyah oldu. "Brown Bomber," lakabıyla anılan Louis, James J. Braddock'tan aldığı şampiyonluğunu 25 kez koruduktan sonra 25 Haziran 1948'de Rocky Marciano'ya yenilerek bıraktı. 1937

İkinci Dünya Savaşında Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırdı. 1941

İnönü Stadı'nın adı Mithatpaşa Stadı olarak değiştirildi, şimdi yine İsmet İnönü Stadyumu. 1951

Başbakan İsmet İnönü 22 Haziran 1964'de Amerika Birleşik devletleri Başkanı Lyndon Johnson ile Kıbrıs sorununu görüştü. İnönü "Türkiye barışçıdır, ancak adalete dayanmayan barış uzun ömürlü olamaz" dedi. 1964

İstanbul Belediye Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Bülent Demir öldürüldü. 1980

Banker Kastelli adıyla bilinen Cevher Özden'in yurt dışına kaçtığı açıklandı. 1982

İşçiler 16 yıl aradan sonra meydanlarda; Türk-İş'in Eskişehir yürüyüşüne on binlerce işçi katıldı. 1986

Futbolcu Tanju Çolak 39 golle "Avrupa Gol Kralı" oldu. 1988

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