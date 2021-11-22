Güne Başlarken | 22 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 olduğunu bildirdi.

Karaman'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Morcalı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

İstanbul Avcılar'da doğuştan engelli çocuğunun halıyı kirletmesi nedeniyle eşiyle tartışan Hasan Akay, öfkelenerek evi ateşe verdi. Anne M.B.A., engelli oğlu ile balkondan geçerek komşularına sığınırken, Akay tabancayla intihar etti. Çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Güne Dair Notlar

22 Kasım günü saat 7.35'te dolar 11,20, euro ise 12,60 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 14°C, 21°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 0°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 17°C Parçalı az bulutlu Diyarbakır, 5°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma

Günün köşe yazısı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki müşteri taleplerine en iyi yanıtı verecek şekilde geliştirdiği Interliner CNG, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya ve Slovenya’da yayımlanan yedi önemli ticari araç dergisinin düzenlediği ‘Sustainable Bus Award’ organizasyonunda, Intercity segmentinde ‘Yılın Otobüsü (Sustainable Bus of Year 2022)’ ödülüne layık görüldü. Hakan Çelik'in yazısı...

22 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Ay’ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli gidiyorsunuz.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

İKİZLER: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracaksınız.

YENGEÇ: Aşkla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

ASLAN: İletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikebilirsiniz. Ani fırsatlar konusunda sürprizlere hazırlı olun.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Akrep’te ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı sağlayacak her koşulu defalarca gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: Planladığınız işler için yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmakta fayda var.

AKREP: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

YAY: Ay karşıt burcunuz İkizler’de ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliğinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. Kendinize güvenin.

OĞLAK: İletişim gezegeni Merkür, Akrep’te ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle bağlantılı ilerleyecek.

KOVA: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Aşk gezegeni Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Değişik fikirle yola çıkabilir ve çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BALIK: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız çok fazla. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.