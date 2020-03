Güne Başlarken | 22 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında toplam 2 milyarı bulacak destek yapılacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.

Güne Dair Notlar

22 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,55 TL, euro ise 7,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 16°C Az bulutlu ve açık İzmir, 8°C, 20°C Zamanla parçalı ve çok bulutlu Antalya, 8°C, 18°C Az bulutlu ve açık Ankara, 1°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Esne, rahatla ve mutlu ol

Sağlıklı bir yaşam için sabahları belirli bir süre esneme gerilme hareketi yapılması faydalıdır. Çünkü esnemek kan dolaşımını hızlandıracak, serotonin yani meşhur mutluluk hormonu salgılanacak ve gün içerisinde daha mutlu hissetmeni sağlayacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Gel Dese Aşk (ATV), Mucize Doktor (FOX), Şampiyon (TRT1)

Dizi önerisi: Elite

Okunacak kitap önerisi: Aşk ve Karanlık , Amos Oz

Oynanacak oyun önerisi: Ori and the Will of the Wisps

Günün spor müsabakaları: Beşiktaş ES - Fastpay Wildcats- Espor Zula Süper Lig (20.00)

Astralis - Team Spirit- ESL Pro League (20:20)

Günlük burç yorumları (22 Mart 2020)

KOÇ: Bazı yönlerinizin takdir edilmesiyle hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren işlerle ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

Bazı yönlerinizin takdir edilmesiyle hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren işlerle ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız. BOĞA: Yardımınız gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün olacak. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

Yardımınız gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün olacak. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.

Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek. YENGEÇ : Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi aklınızla öne çıkarmak ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi aklınızla öne çıkarmak ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.

Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem. BAŞAK : Taviz vermek istemediğiniz konular daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edebilir. Duygularınızı ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat.

: Taviz vermek istemediğiniz konular daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edebilir. Duygularınızı ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat. TERAZİ : Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleri sayesinde birçok probleminizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

: Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleri sayesinde birçok probleminizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz. AKREP: Önem verseniz de düşüncelerinizi gizleme gereği içinde olacaksınız. Bazı olayları takibe alıp yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün ama çevreyi yıpratmayın.

Önem verseniz de düşüncelerinizi gizleme gereği içinde olacaksınız. Bazı olayları takibe alıp yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün ama çevreyi yıpratmayın. YAY : Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.

: Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. OĞLAK : Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. KOVA : Geçmişe teslim olmayın. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve iç savaşınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

: Geçmişe teslim olmayın. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve iç savaşınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz. BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.

22 Mart gününe damga vuran olaylar