Güne Başlarken | 22 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi. Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

Pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında düşüş görülecek. Yurdun batı ve kuzey kesiminde yoğun sağanak yağış bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir Antalya'da yoğun sağanak yağış olacak.

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını "derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını belirtti.

Mersin’de şoförün uyuması sonucu TIR'ın köprüden dereye düşmesi nedeniyle küçük çaplı bir yangın çıktı. Kazada şoför hafif yaralandı.

Güne Dair Notlar

22 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,09 TL euro ise 9, 59 TL.

ise 9, 59 Gram altın ise 451 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı Antalya, 13°C, 20°C Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 6°C, 14°C Yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Wolf Messing, 1937 yılında bir kehanette bulunur, Hitler’in Sovyetler Birliği’ne saldırması durumunda perişan olacağını söyler. Üstelik iki ülkenin saldırmazlık antlaşması yaptığı bir dönemde, henüz savaşın adının dahi telaffuz edilmediği bir dönemde bunları söylemesi çok ilginçtir! İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını, Avrupa’nın Naziler tarafından işgal edileceğini, 1945’te savaşın sona ereceğini, Sovyet tanklarının Berlin sokaklarını çiğneyeceğini söyler. Hitler’i rahatsız eden bu söylevleri nedeniyle başına 200 bin mark ödül koyulur. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Günün İlk Kitabı / Gün Uzar

“Dil ve Edebiyat” ve “Olağan Şiir” dergilerinde yayımladığı şiirlerle çok kısa sürede edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmeyi başaran Gün Uzar, şiirimizin son yıllardaki önemli sürprizlerinden olmaya aday bir isim. İkili ilişkilere, insanın dünya içerisindeki yerine, gündelik hayat içerisindeki inişli çıkışlı ruh hallerine ve toplumsal problemlere odaklanan Gün Uzar; okuyucuyu ne söylediği belli, lirizmin evrensel kaynaklarından beslenen ve güçlü söz sanatlarıyla yoğrulan nitelikli bir şiir iklimine davet ediyor.

22 Mart günlük burç yorumları