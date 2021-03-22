Güne Başlarken | 22 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Mart 2021, Pazartesi 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Marmara Denizi Erdek açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi. Depremin saati 00.33 olarak açıklanırken derinliği 11.1 km olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD, depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.
- Pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında düşüş görülecek. Yurdun batı ve kuzey kesiminde yoğun sağanak yağış bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir Antalya'da yoğun sağanak yağış olacak.
- Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
- ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını "derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını belirtti.
- Mersin’de şoförün uyuması sonucu TIR'ın köprüden dereye düşmesi nedeniyle küçük çaplı bir yangın çıktı. Kazada şoför hafif yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 22 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,09 TL euro ise 9, 59 TL.
- Gram altın ise 451 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı Antalya, 13°C, 20°C Gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 17°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 6°C, 14°C Yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Wolf Messing, 1937 yılında bir kehanette bulunur, Hitler’in Sovyetler Birliği’ne saldırması durumunda perişan olacağını söyler. Üstelik iki ülkenin saldırmazlık antlaşması yaptığı bir dönemde, henüz savaşın adının dahi telaffuz edilmediği bir dönemde bunları söylemesi çok ilginçtir! İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını, Avrupa’nın Naziler tarafından işgal edileceğini, 1945’te savaşın sona ereceğini, Sovyet tanklarının Berlin sokaklarını çiğneyeceğini söyler. Hitler’i rahatsız eden bu söylevleri nedeniyle başına 200 bin mark ödül koyulur. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Günün İlk Kitabı / Gün Uzar
“Dil ve Edebiyat” ve “Olağan Şiir” dergilerinde yayımladığı şiirlerle çok kısa sürede edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmeyi başaran Gün Uzar, şiirimizin son yıllardaki önemli sürprizlerinden olmaya aday bir isim. İkili ilişkilere, insanın dünya içerisindeki yerine, gündelik hayat içerisindeki inişli çıkışlı ruh hallerine ve toplumsal problemlere odaklanan Gün Uzar; okuyucuyu ne söylediği belli, lirizmin evrensel kaynaklarından beslenen ve güçlü söz sanatlarıyla yoğrulan nitelikli bir şiir iklimine davet ediyor.
22 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de bazı tereddütlerinizi aştığınızda başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.
- BOĞA: Toplumla aranızdaki dengenin olumlu olduğu bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendiriyorsunuz. İkna edici konuşarak sorunlara çözüm bulmanız gerektiğini unutmayın.
- İKİZLER: Başarınızın takdir görmesi motivasyonunuzu artıracak. Partnerinizin ısrarcı yaklaşımı ve sizin inatçı tutumunuz, bazı istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özel çalışmalar yapacaksınız.
- YENGEÇ: İlişkilerinizde hassas olduğunuz bir gün. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirmek yerine sebatkar davranırsanız kazançlarınızı artırıp engelleri kolay aşabileceksiniz.
- ASLAN: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.
- BAŞAK: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgilerinizi yanınızda çalışan kişiler için de kullanmalısınız. Siz, zor koşulları sevdiğiniz için tüm güç olan her şey gelip sizi buluyor. Midenize dikkat edin.
- TERAZİ: Bugün daha hareketli olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. Fikirlerinizi herkese kabul ettirmek zorunda değilsiniz.
- AKREP: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizini de etkiliyor. Siz güçten yanasınız fakat bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım etmeyi de seviyorsunuz. Çekici ve cazip bir gündesiniz.
- YAY: Çevrenizdeki kişilerin anlamsızlıklarını anlamıyor ve bazı konuları kafanızda fazla irdeliyorsunuz. Bilinçaltında geliştirdiğiniz olayların size faydası yok. Abartma konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Mutlu bir gün.
- OĞLAK: Dış görünümünüzü disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içinizdekileri izole etmeye çalışmanız sorunların büyümesine meydan verebilir. Yeteneklerinize ihtiyaç duyan çevrelere yönelmeniz iyi olur.
- KOVA: İlişkilerde kişiliğinizin ön planda olmasına özen gösteriyorsunuz. Kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak için organizasyonlar yapıyorsunuz. Özgürlüğünüz önemli ve baskıdan nefret ediyorsunuz.
- BALIK: Heyecanlarınızın dorukta olması bazı hataları da beraberinde getirecek. Partnerinizle farklı dillerde konuşmanız aranızda istenmeyen sorunlara yol açabilir. Kısa yollarla ilgili planlamalar söz konusu olacak.