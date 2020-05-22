Güne Başlarken | 22 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de 'normalin üzerinde' bir kasırga sezonu uyarısı yapıldı.

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran'da başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin Sevilla-Real Betis maçıyla start alacağını duyurdu.

Marmaray’dan geçerek Avrupa´ya otomotiv yedek parçası ve beyaz eşya götürecek ilk tren, Sakarya´nın Arifiye ilçesinden yola çıktı.

Borsa camiasında tanınan hayırsever iş insanı 88 yaşındaki Sadık Eratik hayatını kaybetti.





Güne Dair Notlar

22 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,78 TL, euro ise 7,41 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 22°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 19°C Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Sağlıklı beslenmeye karar verdiyseniz ve fark etmeden vazgeçemediğiniz zararlı alışkanlıklarınız varsa size bu konuda yardımcı olabiliriz. Sağlıklı sofra hazırlamanın kuralları sayesinde vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınızdan kurtulacaksınız.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D) Güldür Güldür Show (SHOW), Med Cezir (Star TV)

Dizi önerisi: In Treatment

Film önerisi: Mulholland Çıkmazı

Kitap önerisi: İnsan Olmanın Psikolojisi – Abraham Maslow

Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2020)

KOÇ: Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli olabilirsiniz ve çok sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Partnerinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin.

Bugün, tam istediğiniz gibi hareketli olabilirsiniz ve çok sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bu arada yeni kişilerle tanışma fırsatınız olabilir. Partnerinizin size olan düşkünlüğünden kaynaklanan uyarılarına kulak verin. BOĞA : Bugün aklınızın bir köşesi işinizde ve sizi fazla rahatsız eden problemlerle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunların sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı karıştırıyor.

: Bugün aklınızın bir köşesi işinizde ve sizi fazla rahatsız eden problemlerle meşgul. Çok yakın arkadaşınızı üzen ve onu yaşamdan uzaklaştıran duygusal sorunların sizi de yakından ilgilendirmesi kafanızı karıştırıyor. İKİZLER: Bir arkadaşınıza görüşmek için söz verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek sizinle yakınlaşmak istiyorlar. Aslında sinirli biri değilsiniz ama bugün gerginsiniz.

Bir arkadaşınıza görüşmek için söz verdiğinizi unutmayın. Çünkü, insanlar sizin sıcakkanlı davranışlarınızdan etkilenerek sizinle yakınlaşmak istiyorlar. Aslında sinirli biri değilsiniz ama bugün gerginsiniz. YENGEÇ: Toplumsal değerlerin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden bireysel tavırlarınız sergiliyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.

Toplumsal değerlerin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden bireysel tavırlarınız sergiliyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz. ASLAN: Enerjinizi kullanacağınız bir gün. Gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi yüzünden bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok.

Enerjinizi kullanacağınız bir gün. Gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi yüzünden bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok. BAŞAK : Fiziksel aktivitenizin yoğun olduğu bir gün. Enerjinizi doğru şekilde kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir.

: Fiziksel aktivitenizin yoğun olduğu bir gün. Enerjinizi doğru şekilde kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Aşk hayatınız karışabilir. TERAZİ: Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun.

Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Dikkatli olun. AKREP: Bugün çevrenin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payını unutmamılsınız. Duygusal konularda çekimser davranıp kendinize sorun yaratıyorsunuz. Rüyalarınız yoğunlaşabilir.

Bugün çevrenin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payını unutmamılsınız. Duygusal konularda çekimser davranıp kendinize sorun yaratıyorsunuz. Rüyalarınız yoğunlaşabilir. YAY: Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Bugün, katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Motivasyon gücünüzü artırmalısınız.

Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Bugün, katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Motivasyon gücünüzü artırmalısınız. OĞLAK: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların işlerine yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.

Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak. Onlarla ortak çalışmalar gündeme gelecek. Onların işlerine yardım etmek isteyebilirsiniz. Duygu alışverişi içinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz. KOVA : Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen siz gizli bir güç arayışındasınız. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız.

: Duygusal yönlerinizi ortaya koyan çalışmalar içinde olmanıza rağmen siz gizli bir güç arayışındasınız. Partnerinizin size odaklanmasına izin verdiğiniz sürece onun isteklerinin ağır basacağını unutmamalısınız. BALIK: Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Aşkta şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. İlham veren gezegen Neptün’den önemli destek alıyorsunuz.

22 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Şair Yahya Kemal Bey (Beyatlı) Madrid elçiliğine atandı. 1929

İstanbul şampiyonu Fenerbahçe Yunanistan şampiyonu Olimpiyakos'u 1-0 yendi. 1931

Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. cumhurbaşkanı oldu. Aynı gün, Adnan Menderes ilk Demokrat Parti hükümetini kurdu. 1950

Aziziye Tabyası kahramanı Nene Hatun 97 yaşında Erzurum'da öldü. 1955

İstanbul Süleymaniye'deki tarihi Siyavuş Paşa Konağı yandı. 1958

Ressam İbrahim Çallı, İstanbul'da 78 yaşında öldü. 1960

Bingöl'de 6.7 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü. 1971

Türkiye'nin Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay öldü. 1982

Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. 1988

Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) ile Yemen Demokratik Cumhuriyeti (Güney Yemen) birleşti. 1990

Şanatçı Tanju Okan öldü. 1996

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sadece kadınlara hizmet edecek dev bir alışveriş merkezi kuruldu. 2000

Günün videosu

Türkiye'nin ilk kadın parkur atleti Hazal Nehir, Posta'nın 19 Mayıs özel yayınına konuk oldu

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