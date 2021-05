Güne Başlarken | 22 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak görevinin gençleri muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarıp geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde bugün toz taşınımı bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da, Şeyh Cerrah’ta olanlar. Ne yazık ki tüm dünya sessiz sedasız görmezden gelerek izliyor." dedi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda toplam 5 madalya kazanan kadın milli takımı, 116 puan topladı ve takım halinde dördüncü oldu.





Güne Dair Notlar

22 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,42 TL euro ise 10,25 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın sabah saatlerinden sonra parçalı bulutlu. 13°C, 21°C Antalya, Parçalı bulutlu. 18°C, 27°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 18°C Trabzon, Parçalı, yarın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 18°C, 34°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Eylülde rahatlarız”

Başlıkta kullandığım bu ifade Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel’e ait. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, anesteziyoloji ve reanimasyon alanlarında uzman hekim olan Prof. Cinel ile dün akşam kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim ve pandemi sürecinde geldiğimiz son durumu sordum. Özetle aramızda şu konuşma geçti: Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

La Casa De Papel Kaçış Kitabı / Montse Linde

Başladığı hiçbir şeyi bitirememiş, hayatın kıyısına kadar gelip her seferinde geri dönmüş olan Jero Lamarca, son denemesi olarak gördüğü atölyesine kilit vurmaya hazırlanırken kapısına; içinden imzasız bir mektup, eski bir defter, bir maske ve kâğıttan, kırmızı bir kuşun çıktığı bir paket gelir.

Küçük yaşta, kendinden büyük hastalıklarla boğuşurken tanıştığı, hastane koğuşlarının dehşetine birlikte göğüs gerip hayata tutunmayı birlikte öğrendikleri ve sonsuza kadar ayrılmamaya ant içtiği Sergio Marquina’dan geliyordur bu paket. Dünyanın dört bir yanında aranmakta olan Robin Hood’dan, tarihin en büyük soygununun mimarından geliyordur. Herkesin bildiği adıyla Profesör onu, eski günlerin hatırına, son bir oyuna davet ediyordur…

Profesör’ün kurguladığı akıl oyunlarıyla maceradan maceraya atılacağınız bu benzersiz kitapta hem bir dehanın geçmişine ve oluşumuna dair izleri sürecek hem de büyük soygunun arka planında yaşananları ilk kez kendi ağzından dinleyeceksiniz.

22 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olaylara her yönden bakabildiğiniz için hata kaybını en aza indirebiliyorsunuz.

BOĞA: Bugün çevre koşullarını yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz şekilde yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir, unutmayın.

YENGEÇ: Geçmişle ilgili sorgulama yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmekte için farklı detaylar üzerinde durmanız hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettireceğini fark etmelisiniz.

ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşadığınızı bildiğiniz halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerde kendinize gereğinden fazla yükleniyorsunuz.

BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

TERAZİ: Gereksiz alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Çevreyle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız enerjinizi sportif olaylarda kullanın ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamaya çalışın.

AKREP: Bugün, partnerinizle iş birliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. Kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gündesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Bundan keyif alıyorsunuz. Siz, işinizle mutlusunuz. Mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.