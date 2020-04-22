Güne Başlarken | 22 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.

Ramazan tedbirleri genelgesi: İftar çadırları olmayacak.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 42 bin 483 kişiden 30 bin 808'inin tahliye edildiğini açıkladı.

İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi.

Güne Dair Notlar

22 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,97 TL euro ise 7,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Ankara, 9°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 10°C Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.

Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.

Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.

Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:

Bir fincan yeşil çay

Bir adet armut

Bir kase yulaf ve yulaf sütü

Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star TV)

Dizi önerisi: Atypical

Film önerisi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)

Kitap önerisi: Viking Mitolojisi - Snorri Sturluson

Oyun önerisi: Word of Wonders: Harf Bulmaca

Günlük burç yorumları (22 Nisan 2020)

KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız. BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişimi yüksek tutması. Bu konuya her zamankinden fazla önem vermelisiniz.

Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişimi yüksek tutması. Bu konuya her zamankinden fazla önem vermelisiniz. İKİZLER : Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelmek isteyeceksiniz. Karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla yapacaksınız.

: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelmek isteyeceksiniz. Karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla yapacaksınız. YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek. ASLAN : Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız. BAŞAK : İş birliği yaptığınız kişilerin karşıt düşüncede olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan yeni fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

: İş birliği yaptığınız kişilerin karşıt düşüncede olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan yeni fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak. TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz. AKREP : Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.

: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün. YAY : Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım alabilirsiniz.

: Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım alabilirsiniz. OĞLAK: Yaşamın her adımına kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

Yaşamın her adımına kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı. KOVA : Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz. BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dost konusunda seçicisiniz.

22 Nisan gününe damga vuran olaylar