Güne Başlarken | 22 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 778 milyon 836 bin 264 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
22 Nisan 2020, Çarşamba 07:48 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.
Ramazan tedbirleri genelgesi: İftar çadırları olmayacak.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 42 bin 483 kişiden 30 bin 808'inin tahliye edildiğini açıkladı.
İngiltere'deki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi.
- 22 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,97 TL euro ise 7,56 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Ankara, 9°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 10°C Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.
Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.
Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.
Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:
- Bir fincan yeşil çay
- Bir adet armut
- Bir kase yulaf ve yulaf sütü
Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star TV)
Dizi önerisi: Atypical
Film önerisi: Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011)
Kitap önerisi: Viking Mitolojisi - Snorri Sturluson
Oyun önerisi: Word of Wonders: Harf Bulmaca
Günlük burç yorumları (22 Nisan 2020)
- KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
- BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişimi yüksek tutması. Bu konuya her zamankinden fazla önem vermelisiniz.
- İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelmek isteyeceksiniz. Karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla yapacaksınız.
- YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız var. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
- ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- BAŞAK: İş birliği yaptığınız kişilerin karşıt düşüncede olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan yeni fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
- AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.
- YAY: Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösteriyorsunuz. Yardım alabilirsiniz.
- OĞLAK: Yaşamın her adımına kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.
- KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.
- BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dost konusunda seçicisiniz.
22 Nisan gününe damga vuran olaylar
- SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1912
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi. 1924
- Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ve Kadastro Kanunu kabul edildi. 1925
- Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu. 1940
- Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi. 1947
- Beşiktaş, Brezilya'nın Corinthians futbol takımını İstanbul'da 1-0 yendi. 1952
- Dünya Günü ilk kez kutlandı. 1970
- Bülent Ecevit ordunun demokrasiyi koruma konusundaki çabasını övdü. 1972
- İsrail Başbakanı Rabin'in eşi bir Amerikan bankasındaki yasa dışı hesabından dolayı hapse girdi. Bunun üzerine Rabin görevinden istifa etti. Şimon Peres görevi devraldı. 1976
- Sinema oyuncusu Atıf Kaptan (Terzioğlu) Amman'da film çevirirken öldü. 1977
- Londra'da Libya elçiliği önünde bir kadın polisin vurulması üzerine, Libyalı diplomatlar elçilik binasında kuşatma altına alındı. 1984
- Meksika'nın ikinci büyük şehri Guadalajara'da, kanalizasyon sistemine karışan benzinin patlaması sonucu 206 kişi öldü, 500 kişi yaralandı, 15.000 kişi evsiz kaldı. 1992
- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı, Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi. 1993
- Rauf Denktaş, üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanlığına seçildi. 1995
- Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü. 2004